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Dr. Pieter Mergenthaler

Seasonal Alpha Darwinex ZVCO

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交易:
79
盈利交易:
41 (51.89%)
亏损交易:
38 (48.10%)
最好交易:
3 100.75 USD
最差交易:
-1 728.48 USD
毛利:
27 700.72 USD (86 188 pips)
毛利亏损:
-22 064.84 USD (88 758 pips)
最大连续赢利:
5 (4 544.45 USD)
最大连续盈利:
4 544.45 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
37.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
17 天
采收率:
0.90
长期交易:
65 (82.28%)
短期交易:
14 (17.72%)
利润因子:
1.26
预期回报:
71.34 USD
平均利润:
675.63 USD
平均损失:
-580.65 USD
最大连续失误:
4 (-2 697.90 USD)
最大连续亏损:
-2 985.52 USD (3)
每月增长:
-0.27%
年度预测:
-3.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.68 USD
最大值:
6 294.98 USD (0.62%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (6 128.50 USD)
净值:
0.30% (3 052.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
INTC 4
MPWR 4
THC 4
RS 3
AMZN 3
PH 3
HEI 3
APH 3
DECK 2
OKE 2
ORLY 2
FAST 2
FITB 2
BIIB 2
HXL 2
MSI 2
KO 2
FTNT 2
AMGN 2
QCOM 2
SWKS 2
ALNY 1
BA 1
MCD 1
MCK 1
XOM 1
MKTX 1
PG 1
CL 1
EQT 1
ADI 1
AMD 1
KLAC 1
AMAT 1
MU 1
CME 1
NVDA 1
MNST 1
NFLX 1
PAYX 1
ADP 1
CASY 1
GOOG 1
VRTX 1
HBAN 1
LMT 1
SLM 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
INTC 801
MPWR -1.6K
THC -4.7K
RS 1.2K
AMZN 111
PH -979
HEI 293
APH 805
DECK 497
OKE 100
ORLY -443
FAST -46
FITB -353
BIIB -1
HXL 1.3K
MSI -426
KO 848
FTNT 1.9K
AMGN 64
QCOM 669
SWKS -923
ALNY 306
BA 171
MCD -576
MCK -1.1K
XOM -280
MKTX 1.3K
PG -57
CL 791
EQT 130
ADI -429
AMD 2.6K
KLAC -29
AMAT 370
MU 2.6K
CME -973
NVDA -398
MNST 1.8K
NFLX 12
PAYX -283
ADP -406
CASY 564
GOOG 120
VRTX 629
HBAN -466
LMT 1.2K
SLM -1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
INTC -812
MPWR -25K
THC -9.4K
RS 3.9K
AMZN -65
PH -9.8K
HEI 1.1K
APH 1.2K
DECK 542
OKE 95
ORLY -403
FAST -29
FITB -187
BIIB -84
HXL 1.1K
MSI -2.2K
KO 671
FTNT 2.3K
AMGN 294
QCOM 1.8K
SWKS -564
ALNY 1K
BA 384
MCD -1.8K
MCK -9.8K
XOM -425
MKTX 2.1K
PG -78
CL 668
EQT 80
ADI -1.8K
AMD 11K
KLAC -584
AMAT 1.7K
MU 20K
CME -2.9K
NVDA -880
MNST 1.4K
NFLX 14
PAYX -272
ADP -878
CASY 4.3K
GOOG 432
VRTX 2.9K
HBAN -77
LMT 6.3K
SLM -254
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +3 100.75 USD
最差交易: -1 728 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
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最大连续亏损: -2 697.90 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.29 14:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 07:35
No swaps are charged on the signal account
2026.05.15 07:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 07:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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