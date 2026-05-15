- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
41 (51.89%)
亏损交易:
38 (48.10%)
最好交易:
3 100.75 USD
最差交易:
-1 728.48 USD
毛利:
27 700.72 USD (86 188 pips)
毛利亏损:
-22 064.84 USD (88 758 pips)
最大连续赢利:
5 (4 544.45 USD)
最大连续盈利:
4 544.45 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
37.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
17 天
采收率:
0.90
长期交易:
65 (82.28%)
短期交易:
14 (17.72%)
利润因子:
1.26
预期回报:
71.34 USD
平均利润:
675.63 USD
平均损失:
-580.65 USD
最大连续失误:
4 (-2 697.90 USD)
最大连续亏损:
-2 985.52 USD (3)
每月增长:
-0.27%
年度预测:
-3.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.68 USD
最大值:
6 294.98 USD (0.62%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (6 128.50 USD)
净值:
0.30% (3 052.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|INTC
|4
|MPWR
|4
|THC
|4
|RS
|3
|AMZN
|3
|PH
|3
|HEI
|3
|APH
|3
|DECK
|2
|OKE
|2
|ORLY
|2
|FAST
|2
|FITB
|2
|BIIB
|2
|HXL
|2
|MSI
|2
|KO
|2
|FTNT
|2
|AMGN
|2
|QCOM
|2
|SWKS
|2
|ALNY
|1
|BA
|1
|MCD
|1
|MCK
|1
|XOM
|1
|MKTX
|1
|PG
|1
|CL
|1
|EQT
|1
|ADI
|1
|AMD
|1
|KLAC
|1
|AMAT
|1
|MU
|1
|CME
|1
|NVDA
|1
|MNST
|1
|NFLX
|1
|PAYX
|1
|ADP
|1
|CASY
|1
|GOOG
|1
|VRTX
|1
|HBAN
|1
|LMT
|1
|SLM
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|INTC
|801
|MPWR
|-1.6K
|THC
|-4.7K
|RS
|1.2K
|AMZN
|111
|PH
|-979
|HEI
|293
|APH
|805
|DECK
|497
|OKE
|100
|ORLY
|-443
|FAST
|-46
|FITB
|-353
|BIIB
|-1
|HXL
|1.3K
|MSI
|-426
|KO
|848
|FTNT
|1.9K
|AMGN
|64
|QCOM
|669
|SWKS
|-923
|ALNY
|306
|BA
|171
|MCD
|-576
|MCK
|-1.1K
|XOM
|-280
|MKTX
|1.3K
|PG
|-57
|CL
|791
|EQT
|130
|ADI
|-429
|AMD
|2.6K
|KLAC
|-29
|AMAT
|370
|MU
|2.6K
|CME
|-973
|NVDA
|-398
|MNST
|1.8K
|NFLX
|12
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|-283
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|-406
|CASY
|564
|GOOG
|120
|VRTX
|629
|HBAN
|-466
|LMT
|1.2K
|SLM
|-1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|INTC
|-812
|MPWR
|-25K
|THC
|-9.4K
|RS
|3.9K
|AMZN
|-65
|PH
|-9.8K
|HEI
|1.1K
|APH
|1.2K
|DECK
|542
|OKE
|95
|ORLY
|-403
|FAST
|-29
|FITB
|-187
|BIIB
|-84
|HXL
|1.1K
|MSI
|-2.2K
|KO
|671
|FTNT
|2.3K
|AMGN
|294
|QCOM
|1.8K
|SWKS
|-564
|ALNY
|1K
|BA
|384
|MCD
|-1.8K
|MCK
|-9.8K
|XOM
|-425
|MKTX
|2.1K
|PG
|-78
|CL
|668
|EQT
|80
|ADI
|-1.8K
|AMD
|11K
|KLAC
|-584
|AMAT
|1.7K
|MU
|20K
|CME
|-2.9K
|NVDA
|-880
|MNST
|1.4K
|NFLX
|14
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|-272
|ADP
|-878
|CASY
|4.3K
|GOOG
|432
|VRTX
|2.9K
|HBAN
|-77
|LMT
|6.3K
|SLM
|-254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 100.75 USD
最差交易: -1 728 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 544.45 USD
最大连续亏损: -2 697.90 USD
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交易
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预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1M
USD
USD
15
100%
79
51%
100%
1.25
71.34
USD
USD
1%
1:1