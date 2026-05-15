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Signals / MetaTrader 5 / Seasonal Alpha Darwinex ZVCO
Dr. Pieter Mergenthaler

Seasonal Alpha Darwinex ZVCO

Dr. Pieter Mergenthaler
Dr. Pieter Mergenthaler

Dr. Pieter Mergenthaler

1 topic 17 comments
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 1%
Darwinex-Live
1:1
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
77
Profit Trades:
40 (51.94%)
Loss Trades:
37 (48.05%)
Best trade:
3 100.75 USD
Worst trade:
-1 728.48 USD
Gross Profit:
27 632.08 USD (86 138 pips)
Gross Loss:
-21 730.43 USD (88 248 pips)
Maximum consecutive wins:
5 (4 544.45 USD)
Maximal consecutive profit:
4 544.45 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
16.63%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
18 days
Recovery Factor:
0.98
Long Trades:
65 (84.42%)
Short Trades:
12 (15.58%)
Profit Factor:
1.27
Expected Payoff:
76.64 USD
Average Profit:
690.80 USD
Average Loss:
-587.31 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-2 697.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 985.52 USD (3)
Monthly growth:
-0.27%
Annual Forecast:
-3.22%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
38.68 USD
Maximal:
6 046.31 USD (0.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.61% (6 128.50 USD)
By Equity:
0.24% (2 397.21 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
INTC 4
MPWR 4
THC 4
RS 3
AMZN 3
PH 3
HEI 3
APH 3
DECK 2
OKE 2
ORLY 2
FAST 2
FITB 2
BIIB 2
HXL 2
MSI 2
KO 2
FTNT 2
AMGN 2
ALNY 1
BA 1
MCD 1
MCK 1
XOM 1
MKTX 1
PG 1
CL 1
EQT 1
ADI 1
AMD 1
KLAC 1
AMAT 1
MU 1
CME 1
NVDA 1
MNST 1
NFLX 1
QCOM 1
PAYX 1
ADP 1
CASY 1
GOOG 1
VRTX 1
HBAN 1
LMT 1
SLM 1
SWKS 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
INTC 801
MPWR -1.6K
THC -4.7K
RS 1.2K
AMZN 111
PH -979
HEI 293
APH 805
DECK 497
OKE 100
ORLY -443
FAST -46
FITB -353
BIIB -1
HXL 1.3K
MSI -426
KO 848
FTNT 1.9K
AMGN 64
ALNY 306
BA 171
MCD -576
MCK -1.1K
XOM -280
MKTX 1.3K
PG -57
CL 791
EQT 130
ADI -429
AMD 2.6K
KLAC -29
AMAT 370
MU 2.6K
CME -973
NVDA -398
MNST 1.8K
NFLX 12
QCOM 983
PAYX -283
ADP -406
CASY 564
GOOG 120
VRTX 629
HBAN -466
LMT 1.2K
SLM -1K
SWKS -989
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
INTC -812
MPWR -25K
THC -9.4K
RS 3.9K
AMZN -65
PH -9.8K
HEI 1.1K
APH 1.2K
DECK 542
OKE 95
ORLY -403
FAST -29
FITB -187
BIIB -84
HXL 1.1K
MSI -2.2K
KO 671
FTNT 2.3K
AMGN 294
ALNY 1K
BA 384
MCD -1.8K
MCK -9.8K
XOM -425
MKTX 2.1K
PG -78
CL 668
EQT 80
ADI -1.8K
AMD 11K
KLAC -584
AMAT 1.7K
MU 20K
CME -2.9K
NVDA -880
MNST 1.4K
NFLX 14
QCOM 2.3K
PAYX -272
ADP -878
CASY 4.3K
GOOG 432
VRTX 2.9K
HBAN -77
LMT 6.3K
SLM -254
SWKS -614
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 100.75 USD
Worst trade: -1 728 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +4 544.45 USD
Maximal consecutive loss: -2 697.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Constant Risk per trade not compounding

Darwinex Zero ZVCO Account 

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No reviews
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.29 14:52
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 14:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.28 16:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.21 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 15:46
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.15 07:35
No swaps are charged on the signal account
2026.05.15 07:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.15 07:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Seasonal Alpha Darwinex ZVCO
30 USD per month
1%
0
0
USD
1M
USD
15
100%
77
51%
100%
1.27
76.64
USD
1%
1:1
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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