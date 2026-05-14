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Сигналы / MetaTrader 4 / Respublika7
Oleksandr Safonov

Respublika7

Oleksandr Safonov
Oleksandr Safonov

Oleksandr Safonov

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 33%
RoboForex-Pro-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
65 (73.86%)
Убыточных трейдов:
23 (26.14%)
Лучший трейд:
22.86 USD
Худший трейд:
-11.49 USD
Общая прибыль:
242.62 USD (9 955 pips)
Общий убыток:
-88.49 USD (7 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (51.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.09 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
92.71%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
21 (23.86%)
Коротких трейдов:
67 (76.14%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-3.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.53 USD (4)
Прирост в месяц:
8.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.53 USD (3.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (15.81 USD)
По эквити:
29.30% (136.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 27
GBPUSD 18
GBPNZD 10
CHFJPY 9
CADCHF 7
NZDUSD 6
USDCHF 4
NZDCHF 3
AUDUSD 3
GBPAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 43
GBPUSD 36
GBPNZD 25
CHFJPY 11
CADCHF 19
NZDUSD 9
USDCHF 6
NZDCHF 1
AUDUSD 3
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 1.1K
GBPUSD 156
GBPNZD 1.1K
CHFJPY -1.6K
CADCHF 480
NZDUSD 238
USDCHF 514
NZDCHF 57
AUDUSD 149
GBPAUD 196
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.86 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.09 USD
Макс. убыток в серии: -17.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 29
Swissquote-Live1
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 24
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 15
T4TCapitalFunds-Demo 2
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 15
Tickmill-Live09
0.00 × 21
Exness-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 69
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 11
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
еще 64...
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Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 23:52
No swaps are charged on the signal account
2026.08.04 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 23:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.04 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.27 13:08
No swaps are charged on the signal account
2026.05.18 16:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 08:23
Share of trading days is too low
2026.05.18 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.14 20:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 20:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 20:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.14 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.14 20:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Respublika7
1000 USD в месяц
33%
0
0
USD
695
USD
11
0%
88
73%
93%
2.74
1.75
USD
29%
1:500
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