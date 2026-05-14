- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
65 (73.86%)
Убыточных трейдов:
23 (26.14%)
Лучший трейд:
22.86 USD
Худший трейд:
-11.49 USD
Общая прибыль:
242.62 USD (9 955 pips)
Общий убыток:
-88.49 USD (7 616 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (51.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.09 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
92.71%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
21 (23.86%)
Коротких трейдов:
67 (76.14%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-3.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.53 USD (4)
Прирост в месяц:
8.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.53 USD (3.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.78% (15.81 USD)
По эквити:
29.30% (136.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|27
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|10
|CHFJPY
|9
|CADCHF
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|4
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|36
|GBPNZD
|25
|CHFJPY
|11
|CADCHF
|19
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|6
|NZDCHF
|1
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|1.1K
|GBPUSD
|156
|GBPNZD
|1.1K
|CHFJPY
|-1.6K
|CADCHF
|480
|NZDUSD
|238
|USDCHF
|514
|NZDCHF
|57
|AUDUSD
|149
|GBPAUD
|196
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.86 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.09 USD
Макс. убыток в серии: -17.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 24
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 15
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 21
|
Exness-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 69
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
еще 64...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
695
USD
USD
11
0%
88
73%
93%
2.74
1.75
USD
USD
29%
1:500