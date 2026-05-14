- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
67 (73.62%)
亏损交易:
24 (26.37%)
最好交易:
22.86 USD
最差交易:
-11.49 USD
毛利:
242.93 USD (9 968 pips)
毛利亏损:
-90.14 USD (7 756 pips)
最大连续赢利:
10 (51.09 USD)
最大连续盈利:
51.09 USD (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
92.71%
最大入金加载:
20.99%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.72
长期交易:
23 (25.27%)
短期交易:
68 (74.73%)
利润因子:
2.70
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-3.76 USD
最大连续失误:
4 (-17.53 USD)
最大连续亏损:
-17.53 USD (4)
每月增长:
3.39%
年度预测:
41.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.53 USD (3.24%)
相对跌幅:
结余:
3.78% (15.81 USD)
净值:
29.30% (136.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|27
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|10
|CHFJPY
|9
|CADCHF
|7
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|NZDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|43
|GBPUSD
|36
|GBPNZD
|25
|CHFJPY
|11
|CADCHF
|19
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|3
|NZDCHF
|1
|AUDNZD
|-1
|GBPAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|1.1K
|GBPUSD
|156
|GBPNZD
|1.1K
|CHFJPY
|-1.6K
|CADCHF
|480
|NZDUSD
|238
|USDCHF
|514
|AUDUSD
|153
|NZDCHF
|57
|AUDNZD
|-131
|GBPAUD
|196
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.86 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +51.09 USD
最大连续亏损: -17.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 5
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 24
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 70
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 63
|
Exness-Real
|0.00 × 6
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 7
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
33%
0
0
USD
USD
694
USD
USD
13
0%
91
73%
93%
2.69
1.68
USD
USD
29%
1:500