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Сигналы / MetaTrader 5 / GLOBAL PRO SCALPER
Thien Huy Tran

GLOBAL PRO SCALPER

Thien Huy Tran
Thien Huy Tran

Thien Huy Tran

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 52%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22 847
Прибыльных трейдов:
13 648 (59.73%)
Убыточных трейдов:
9 199 (40.26%)
Лучший трейд:
2 275.58 USD
Худший трейд:
-1 565.29 USD
Общая прибыль:
123 214.93 USD (24 344 514 pips)
Общий убыток:
-71 052.63 USD (2 522 304 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (2 111.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 309.88 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.60%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1318
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
11.27
Длинных трейдов:
9 719 (42.54%)
Коротких трейдов:
13 128 (57.46%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
9.03 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
102 (-1 389.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 572.64 USD (8)
Прирост в месяц:
9.07%
Годовой прогноз:
109.99%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 711.28 USD
Максимальная:
4 628.95 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (4 624.31 USD)
По эквити:
12.24% (15 011.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 4123
EURJPY 2781
XAUUSD 2706
USDJPY 2610
AUDJPY 2310
GBPUSD 2050
EURUSD 1254
USDCAD 1180
AUDUSD 1172
USDCHF 1015
NZDUSD 941
EURGBP 372
GBPAUD 11
AUDCAD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
CHFJPY 3
EURNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 7.4K
EURJPY 786
XAUUSD 21K
USDJPY 2.7K
AUDJPY 3K
GBPUSD 6.9K
EURUSD 1.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 4.1K
USDCHF 1.1K
NZDUSD 1K
EURGBP 674
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 743
EURAUD -606
GBPCAD -113
CHFJPY -490
EURNZD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 41K
EURJPY 40K
XAUUSD 254K
USDJPY 23K
AUDJPY 6.6K
GBPUSD 13K
EURUSD 28K
USDCAD -3.5K
AUDUSD 29K
USDCHF 7.9K
NZDUSD -2.8K
EURGBP -2.9K
GBPAUD 787
AUDCAD 336
EURAUD -153
GBPCAD -889
CHFJPY -5K
EURNZD 215
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 275.58 USD
Худший трейд: -1 565 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 111.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 389.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
Darwinex-Live
0.30 × 4593
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 209
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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Нет отзывов
2026.06.01 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.14 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GLOBAL PRO SCALPER
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
152K
USD
21
94%
22 847
59%
100%
1.73
2.28
USD
12%
1:200
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