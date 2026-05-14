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Всего трейдов:
22 847
Прибыльных трейдов:
13 648 (59.73%)
Убыточных трейдов:
9 199 (40.26%)
Лучший трейд:
2 275.58 USD
Худший трейд:
-1 565.29 USD
Общая прибыль:
123 214.93 USD (24 344 514 pips)
Общий убыток:
-71 052.63 USD (2 522 304 pips)
Макс. серия выигрышей:
76 (2 111.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 309.88 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.60%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
1318
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
11.27
Длинных трейдов:
9 719 (42.54%)
Коротких трейдов:
13 128 (57.46%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
9.03 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
102 (-1 389.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 572.64 USD (8)
Прирост в месяц:
9.07%
Годовой прогноз:
109.99%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 711.28 USD
Максимальная:
4 628.95 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (4 624.31 USD)
По эквити:
12.24% (15 011.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4123
|EURJPY
|2781
|XAUUSD
|2706
|USDJPY
|2610
|AUDJPY
|2310
|GBPUSD
|2050
|EURUSD
|1254
|USDCAD
|1180
|AUDUSD
|1172
|USDCHF
|1015
|NZDUSD
|941
|EURGBP
|372
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|7
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|CHFJPY
|3
|EURNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|7.4K
|EURJPY
|786
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|2.7K
|AUDJPY
|3K
|GBPUSD
|6.9K
|EURUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|4.1K
|USDCHF
|1.1K
|NZDUSD
|1K
|EURGBP
|674
|GBPAUD
|1.7K
|AUDCAD
|743
|EURAUD
|-606
|GBPCAD
|-113
|CHFJPY
|-490
|EURNZD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|41K
|EURJPY
|40K
|XAUUSD
|254K
|USDJPY
|23K
|AUDJPY
|6.6K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|28K
|USDCAD
|-3.5K
|AUDUSD
|29K
|USDCHF
|7.9K
|NZDUSD
|-2.8K
|EURGBP
|-2.9K
|GBPAUD
|787
|AUDCAD
|336
|EURAUD
|-153
|GBPCAD
|-889
|CHFJPY
|-5K
|EURNZD
|215
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +2 275.58 USD
Худший трейд: -1 565 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 111.80 USD
Макс. убыток в серии: -1 389.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4593
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 209
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
152K
USD
USD
21
94%
22 847
59%
100%
1.73
2.28
USD
USD
12%
1:200