- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23 049
盈利交易:
13 784 (59.80%)
亏损交易:
9 265 (40.20%)
最好交易:
2 275.58 USD
最差交易:
-1 565.29 USD
毛利:
125 650.98 USD (24 371 753 pips)
毛利亏损:
-71 820.98 USD (2 530 840 pips)
最大连续赢利:
76 (2 111.80 USD)
最大连续盈利:
5 309.88 USD (15)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
103.60%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
995
平均持有时间:
19 小时
采收率:
11.63
长期交易:
9 778 (42.42%)
短期交易:
13 271 (57.58%)
利润因子:
1.75
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
9.12 USD
平均损失:
-7.75 USD
最大连续失误:
102 (-1 389.64 USD)
最大连续亏损:
-2 572.64 USD (8)
每月增长:
9.81%
年度预测:
119.06%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
2 711.28 USD
最大值:
4 628.95 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (4 624.31 USD)
净值:
12.24% (15 011.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4145
|EURJPY
|2804
|XAUUSD
|2711
|USDJPY
|2660
|AUDJPY
|2316
|GBPUSD
|2070
|EURUSD
|1266
|USDCAD
|1188
|AUDUSD
|1179
|USDCHF
|1024
|NZDUSD
|965
|EURGBP
|388
|GBPAUD
|11
|AUDCAD
|7
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|CHFJPY
|3
|EURNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|8.2K
|EURJPY
|991
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|3.1K
|AUDJPY
|3K
|GBPUSD
|7K
|EURUSD
|1.5K
|USDCAD
|1.4K
|AUDUSD
|4.1K
|USDCHF
|1.1K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|838
|GBPAUD
|1.7K
|AUDCAD
|743
|EURAUD
|-606
|GBPCAD
|-113
|CHFJPY
|-490
|EURNZD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|42K
|EURJPY
|44K
|XAUUSD
|253K
|USDJPY
|25K
|AUDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|15K
|EURUSD
|30K
|USDCAD
|-2.7K
|AUDUSD
|29K
|USDCHF
|8.5K
|NZDUSD
|2.8K
|EURGBP
|241
|GBPAUD
|787
|AUDCAD
|336
|EURAUD
|-153
|GBPCAD
|-889
|CHFJPY
|-5K
|EURNZD
|215
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 275.58 USD
最差交易: -1 565 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 111.80 USD
最大连续亏损: -1 389.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4593
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 209
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
154K
USD
USD
21
94%
23 049
59%
100%
1.74
2.34
USD
USD
12%
1:200