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Thien Huy Tran

GLOBAL PRO SCALPER

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毛利:
125 650.98 USD (24 371 753 pips)
毛利亏损:
-71 820.98 USD (2 530 840 pips)
最大连续赢利:
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利润因子:
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平均利润:
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最大连续失误:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 4145
EURJPY 2804
XAUUSD 2711
USDJPY 2660
AUDJPY 2316
GBPUSD 2070
EURUSD 1266
USDCAD 1188
AUDUSD 1179
USDCHF 1024
NZDUSD 965
EURGBP 388
GBPAUD 11
AUDCAD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
CHFJPY 3
EURNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 8.2K
EURJPY 991
XAUUSD 21K
USDJPY 3.1K
AUDJPY 3K
GBPUSD 7K
EURUSD 1.5K
USDCAD 1.4K
AUDUSD 4.1K
USDCHF 1.1K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 838
GBPAUD 1.7K
AUDCAD 743
EURAUD -606
GBPCAD -113
CHFJPY -490
EURNZD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 42K
EURJPY 44K
XAUUSD 253K
USDJPY 25K
AUDJPY 6.7K
GBPUSD 15K
EURUSD 30K
USDCAD -2.7K
AUDUSD 29K
USDCHF 8.5K
NZDUSD 2.8K
EURGBP 241
GBPAUD 787
AUDCAD 336
EURAUD -153
GBPCAD -889
CHFJPY -5K
EURNZD 215
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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2026.05.14 11:21
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