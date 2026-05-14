- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
122 (87.14%)
Убыточных трейдов:
18 (12.86%)
Лучший трейд:
11.19 USD
Худший трейд:
-34.70 USD
Общая прибыль:
171.91 USD (27 991 pips)
Общий убыток:
-119.51 USD (14 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (55.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.67 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.10%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
82 (58.57%)
Коротких трейдов:
58 (41.43%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-6.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.70 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.01%
Годовой прогноз:
-36.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.34 USD
Максимальная:
57.55 USD (9.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.96% (57.55 USD)
По эквити:
23.23% (131.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|19
|EURCADm
|12
|AUDCADm
|11
|GBPUSDm
|11
|AUDJPYm
|9
|GBPCHFm
|9
|EURAUDm
|8
|GBPAUDm
|7
|AUDCHFm
|7
|EURUSDm
|6
|GBPJPYm
|6
|EURJPYm
|5
|AUDUSDm
|5
|CADJPYm
|5
|CHFJPYm
|4
|GBPCADm
|4
|NZDUSDm
|3
|USDCHFm
|3
|USDCADm
|3
|XAUUSDm
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYm
|-4
|EURCADm
|12
|AUDCADm
|15
|GBPUSDm
|27
|AUDJPYm
|7
|GBPCHFm
|-26
|EURAUDm
|3
|GBPAUDm
|-5
|AUDCHFm
|4
|EURUSDm
|2
|GBPJPYm
|7
|EURJPYm
|6
|AUDUSDm
|8
|CADJPYm
|3
|CHFJPYm
|1
|GBPCADm
|-4
|NZDUSDm
|-16
|USDCHFm
|6
|USDCADm
|-1
|XAUUSDm
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYm
|-703
|EURCADm
|1.7K
|AUDCADm
|2.1K
|GBPUSDm
|2.7K
|AUDJPYm
|1.2K
|GBPCHFm
|-2.1K
|EURAUDm
|413
|GBPAUDm
|-737
|AUDCHFm
|328
|EURUSDm
|177
|GBPJPYm
|1.2K
|EURJPYm
|888
|AUDUSDm
|796
|CADJPYm
|491
|CHFJPYm
|95
|GBPCADm
|-584
|NZDUSDm
|-1.6K
|USDCHFm
|443
|USDCADm
|-101
|XAUUSDm
|7.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.19 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.67 USD
Макс. убыток в серии: -12.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trade multiple major and cross forex pairs.
Each position is opened with predefined take profit (TP) and stop loss (SL) levels, with stop losses trailed as required to manage risk effectively.
Each symbol is thoroughly back tested and optimized to ensure consistent performance.
Most positions are typically closed within one to two days; however, some trades may remain open for up to one or two weeks depending on market conditions.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
552
USD
USD
14
97%
140
87%
100%
1.43
0.37
USD
USD
23%
1:400