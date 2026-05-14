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Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Fiesta
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Forex Fiesta

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Muhammad Siddique Ahmed Merchant

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
Exness-MT5Real32
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
122 (87.14%)
Убыточных трейдов:
18 (12.86%)
Лучший трейд:
11.19 USD
Худший трейд:
-34.70 USD
Общая прибыль:
171.91 USD (27 991 pips)
Общий убыток:
-119.51 USD (14 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (55.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.67 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
14.10%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.91
Длинных трейдов:
82 (58.57%)
Коротких трейдов:
58 (41.43%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-6.64 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.70 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.01%
Годовой прогноз:
-36.56%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.34 USD
Максимальная:
57.55 USD (9.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.96% (57.55 USD)
По эквити:
23.23% (131.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYm 19
EURCADm 12
AUDCADm 11
GBPUSDm 11
AUDJPYm 9
GBPCHFm 9
EURAUDm 8
GBPAUDm 7
AUDCHFm 7
EURUSDm 6
GBPJPYm 6
EURJPYm 5
AUDUSDm 5
CADJPYm 5
CHFJPYm 4
GBPCADm 4
NZDUSDm 3
USDCHFm 3
USDCADm 3
XAUUSDm 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYm -4
EURCADm 12
AUDCADm 15
GBPUSDm 27
AUDJPYm 7
GBPCHFm -26
EURAUDm 3
GBPAUDm -5
AUDCHFm 4
EURUSDm 2
GBPJPYm 7
EURJPYm 6
AUDUSDm 8
CADJPYm 3
CHFJPYm 1
GBPCADm -4
NZDUSDm -16
USDCHFm 6
USDCADm -1
XAUUSDm 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYm -703
EURCADm 1.7K
AUDCADm 2.1K
GBPUSDm 2.7K
AUDJPYm 1.2K
GBPCHFm -2.1K
EURAUDm 413
GBPAUDm -737
AUDCHFm 328
EURUSDm 177
GBPJPYm 1.2K
EURJPYm 888
AUDUSDm 796
CADJPYm 491
CHFJPYm 95
GBPCADm -584
NZDUSDm -1.6K
USDCHFm 443
USDCADm -101
XAUUSDm 7.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.19 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.67 USD
Макс. убыток в серии: -12.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


Trade multiple major and cross forex pairs.
Each position is opened with predefined take profit (TP) and stop loss (SL) levels, with stop losses trailed as required to manage risk effectively.

Each symbol is thoroughly back tested and optimized to ensure consistent performance.
Most positions are typically closed within one to two days; however, some trades may remain open for up to one or two weeks depending on market conditions.


Нет отзывов
2026.08.03 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 08:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.27 05:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 08:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.14 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.14 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Fiesta
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
552
USD
14
97%
140
87%
100%
1.43
0.37
USD
23%
1:400
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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