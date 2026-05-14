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信号 / MetaTrader 5 / Forex Fiesta
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Forex Fiesta

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Muhammad Siddique Ahmed Merchant

0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 4%
Exness-MT5Real32
1:400
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
145
盈利交易:
125 (86.20%)
亏损交易:
20 (13.79%)
最好交易:
11.19 USD
最差交易:
-34.70 USD
毛利:
177.09 USD (28 749 pips)
毛利亏损:
-155.41 USD (17 043 pips)
最大连续赢利:
33 (55.67 USD)
最大连续盈利:
55.67 USD (33)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.10%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.35
长期交易:
84 (57.93%)
短期交易:
61 (42.07%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-7.77 USD
最大连续失误:
4 (-12.97 USD)
最大连续亏损:
-35.90 USD (2)
每月增长:
-6.53%
年度预测:
-79.26%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
8.34 USD
最大值:
61.25 USD (10.60%)
相对跌幅:
结余:
10.60% (61.25 USD)
净值:
23.31% (128.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYm 19
EURCADm 12
AUDCADm 12
GBPCHFm 11
GBPUSDm 11
AUDJPYm 9
EURAUDm 8
GBPAUDm 8
AUDCHFm 7
EURUSDm 6
GBPJPYm 6
EURJPYm 5
AUDUSDm 5
CHFJPYm 5
CADJPYm 5
GBPCADm 4
NZDUSDm 3
USDCHFm 3
USDCADm 3
XAUUSDm 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYm -4
EURCADm 12
AUDCADm 17
GBPCHFm -62
GBPUSDm 27
AUDJPYm 7
EURAUDm 3
GBPAUDm -3
AUDCHFm 4
EURUSDm 2
GBPJPYm 7
EURJPYm 6
AUDUSDm 8
CHFJPYm 2
CADJPYm 3
GBPCADm -4
NZDUSDm -16
USDCHFm 6
USDCADm -1
XAUUSDm 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYm -703
EURCADm 1.7K
AUDCADm 2.4K
GBPCHFm -5K
GBPUSDm 2.7K
AUDJPYm 1.2K
EURAUDm 413
GBPAUDm -518
AUDCHFm 328
EURUSDm 177
GBPJPYm 1.2K
EURJPYm 888
AUDUSDm 796
CHFJPYm 375
CADJPYm 491
GBPCADm -584
NZDUSDm -1.6K
USDCHFm 443
USDCADm -101
XAUUSDm 7.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.19 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +55.67 USD
最大连续亏损: -12.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real32 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据


Trade multiple major and cross forex pairs.
Each position is opened with predefined take profit (TP) and stop loss (SL) levels, with stop losses trailed as required to manage risk effectively.

Each symbol is thoroughly back tested and optimized to ensure consistent performance.
Most positions are typically closed within one to two days; however, some trades may remain open for up to one or two weeks depending on market conditions.


没有评论
2026.08.11 15:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 11:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 08:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 16:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.01 15:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.01 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.27 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.27 05:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 08:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.14 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.14 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex Fiesta
每月30 USD
4%
0
0
USD
522
USD
15
96%
145
86%
100%
1.13
0.15
USD
23%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载