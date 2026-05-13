- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
163 (91.57%)
Убыточных трейдов:
15 (8.43%)
Лучший трейд:
8.91 USD
Худший трейд:
-7.04 USD
Общая прибыль:
212.42 USD (3 840 pips)
Общий убыток:
-114.04 USD (1 053 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (19.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.18 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
7.82%
Макс. загрузка депозита:
34.62%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
13.51
Длинных трейдов:
79 (44.38%)
Коротких трейдов:
99 (55.62%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-7.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.04 USD (1)
Прирост в месяц:
1.79%
Годовой прогноз:
21.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.08 USD
Максимальная:
7.28 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (7.52 USD)
По эквити:
2.59% (25.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.raw
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.raw
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.raw
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.91 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.83 USD
Макс. убыток в серии: -2.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
0%
178
91%
8%
1.86
0.55
USD
USD
3%
1:30