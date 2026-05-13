- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
182
盈利交易:
167 (91.75%)
亏损交易:
15 (8.24%)
最好交易:
8.96 USD
最差交易:
-7.04 USD
毛利:
226.10 USD (4 009 pips)
毛利亏损:
-116.44 USD (1 053 pips)
最大连续赢利:
22 (19.83 USD)
最大连续盈利:
29.20 USD (15)
夏普比率:
0.42
交易活动:
6.72%
最大入金加载:
34.62%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
15.06
长期交易:
83 (45.60%)
短期交易:
99 (54.40%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-7.76 USD
最大连续失误:
2 (-2.96 USD)
最大连续亏损:
-7.04 USD (1)
每月增长:
2.68%
年度预测:
32.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.08 USD
最大值:
7.28 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (7.52 USD)
净值:
2.59% (25.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.raw
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.raw
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.raw
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.96 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.83 USD
最大连续亏损: -2.96 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
16
0%
182
91%
7%
1.94
0.60
USD
USD
3%
1:30