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Сигналы / MetaTrader 4 / Greezly Bot Pro FX
Ivan Maruschak

Greezly Bot Pro FX

Ivan Maruschak
Ivan Maruschak

Ivan Maruschak

3 темы 3 комментария
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
272 (81.92%)
Убыточных трейдов:
60 (18.07%)
Лучший трейд:
21.60 USD
Худший трейд:
-14.13 USD
Общая прибыль:
305.83 USD (24 701 pips)
Общий убыток:
-203.96 USD (16 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (10.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
82 (24.70%)
Коротких трейдов:
250 (75.30%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
1.12 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.80 USD (5)
Прирост в месяц:
0.10%
Годовой прогноз:
1.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.71 USD
Максимальная:
58.24 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (58.24 USD)
По эквити:
10.71% (226.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 102
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.60 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.56 USD
Макс. убыток в серии: -45.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17932
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
еще 32...
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Нет отзывов
2026.07.21 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 15:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.19 10:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.13 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Greezly Bot Pro FX
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
2.2K
USD
13
100%
332
81%
100%
1.49
0.31
USD
11%
1:500
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