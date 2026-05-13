- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
272 (81.92%)
Убыточных трейдов:
60 (18.07%)
Лучший трейд:
21.60 USD
Худший трейд:
-14.13 USD
Общая прибыль:
305.83 USD (24 701 pips)
Общий убыток:
-203.96 USD (16 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (10.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.32 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.55%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
82 (24.70%)
Коротких трейдов:
250 (75.30%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
1.12 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-45.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.80 USD (5)
Прирост в месяц:
0.10%
Годовой прогноз:
1.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.71 USD
Максимальная:
58.24 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (58.24 USD)
По эквити:
10.71% (226.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|102
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.60 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.56 USD
Макс. убыток в серии: -45.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17932
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
13
100%
332
81%
100%
1.49
0.31
USD
USD
11%
1:500