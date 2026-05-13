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Ivan Maruschak

Greezly Bot Pro FX

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交易:
337
盈利交易:
276 (81.89%)
亏损交易:
61 (18.10%)
最好交易:
21.60 USD
最差交易:
-14.13 USD
毛利:
310.62 USD (25 200 pips)
毛利亏损:
-206.55 USD (17 012 pips)
最大连续赢利:
24 (10.56 USD)
最大连续盈利:
29.32 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.55%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.79
长期交易:
82 (24.33%)
短期交易:
255 (75.67%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-3.39 USD
最大连续失误:
5 (-45.80 USD)
最大连续亏损:
-45.80 USD (5)
每月增长:
0.04%
年度预测:
0.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.71 USD
最大值:
58.24 USD (2.75%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (58.24 USD)
净值:
10.71% (226.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 337
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 8.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最好交易: +21.60 USD
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BlackBullMarkets-Live
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FusionMarkets-Live
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ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
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DooFintech-Live 5
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XMTrading-Real 253
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ICMarketsSC-Live03
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MonetaMarkets-Live 6
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2026.07.21 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 15:08
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.19 10:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.13 12:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.13 12:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
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USD
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