- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
337
盈利交易:
276 (81.89%)
亏损交易:
61 (18.10%)
最好交易:
21.60 USD
最差交易:
-14.13 USD
毛利:
310.62 USD (25 200 pips)
毛利亏损:
-206.55 USD (17 012 pips)
最大连续赢利:
24 (10.56 USD)
最大连续盈利:
29.32 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.55%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.79
长期交易:
82 (24.33%)
短期交易:
255 (75.67%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
1.13 USD
平均损失:
-3.39 USD
最大连续失误:
5 (-45.80 USD)
最大连续亏损:
-45.80 USD (5)
每月增长:
0.04%
年度预测:
0.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.71 USD
最大值:
58.24 USD (2.75%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (58.24 USD)
净值:
10.71% (226.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|337
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.60 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.56 USD
最大连续亏损: -45.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17932
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
14
100%
337
81%
100%
1.50
0.31
USD
USD
11%
1:500