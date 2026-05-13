СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Luckyluke
Lukasz Artur Skwira

Luckyluke

Lukasz Artur Skwira
Lukasz Artur Skwira

Lukasz Artur Skwira

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2026 37%
FPTradingLLC-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
983
Прибыльных трейдов:
853 (86.77%)
Убыточных трейдов:
130 (13.22%)
Лучший трейд:
250.08 EUR
Худший трейд:
-234.06 EUR
Общая прибыль:
14 364.88 EUR (695 701 pips)
Общий убыток:
-9 695.57 EUR (159 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (1 088.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 688.47 EUR (71)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
46.73%
Макс. загрузка депозита:
23.19%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
605 (61.55%)
Коротких трейдов:
378 (38.45%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
4.75 EUR
Средняя прибыль:
16.84 EUR
Средний убыток:
-74.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-372.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-733.01 EUR (4)
Прирост в месяц:
-9.18%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.61 EUR
Максимальная:
2 429.64 EUR (26.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.83% (2 428.64 EUR)
По эквити:
22.44% (3 119.32 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 574
GBPUSD.r 400
EURUSD.r 4
SPCX.xnas 3
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 3K
GBPUSD.r 2.1K
EURUSD.r 86
SPCX.xnas 41
BTCUSD 93
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 19K
GBPUSD.r 33K
EURUSD.r 1.1K
SPCX.xnas 5.4K
BTCUSD 478K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.08 EUR
Худший трейд: -234 EUR
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 088.48 EUR
Макс. убыток в серии: -372.65 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.11 01:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 22:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.77% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 18:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 18:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.15 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 10:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 20:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Luckyluke
2000 USD в месяц
37%
0
0
USD
4.7K
EUR
18
86%
983
86%
47%
1.48
4.75
EUR
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.