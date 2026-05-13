- Прирост
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Всего трейдов:
983
Прибыльных трейдов:
853 (86.77%)
Убыточных трейдов:
130 (13.22%)
Лучший трейд:
250.08 EUR
Худший трейд:
-234.06 EUR
Общая прибыль:
14 364.88 EUR (695 701 pips)
Общий убыток:
-9 695.57 EUR (159 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (1 088.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 688.47 EUR (71)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
46.73%
Макс. загрузка депозита:
23.19%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
605 (61.55%)
Коротких трейдов:
378 (38.45%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
4.75 EUR
Средняя прибыль:
16.84 EUR
Средний убыток:
-74.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-372.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-733.01 EUR (4)
Прирост в месяц:
-9.18%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.61 EUR
Максимальная:
2 429.64 EUR (26.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.83% (2 428.64 EUR)
По эквити:
22.44% (3 119.32 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|574
|GBPUSD.r
|400
|EURUSD.r
|4
|SPCX.xnas
|3
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|3K
|GBPUSD.r
|2.1K
|EURUSD.r
|86
|SPCX.xnas
|41
|BTCUSD
|93
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|19K
|GBPUSD.r
|33K
|EURUSD.r
|1.1K
|SPCX.xnas
|5.4K
|BTCUSD
|478K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.08 EUR
Худший трейд: -234 EUR
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 088.48 EUR
Макс. убыток в серии: -372.65 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
4.7K
EUR
EUR
18
86%
983
86%
47%
1.48
4.75
EUR
EUR
37%
1:500