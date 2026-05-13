- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
990
盈利交易:
854 (86.26%)
亏损交易:
136 (13.74%)
最好交易:
250.08 EUR
最差交易:
-234.06 EUR
毛利:
14 388.89 EUR (695 898 pips)
毛利亏损:
-9 745.36 EUR (159 676 pips)
最大连续赢利:
72 (1 088.48 EUR)
最大连续盈利:
1 688.47 EUR (71)
夏普比率:
0.18
交易活动:
48.75%
最大入金加载:
23.19%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.91
长期交易:
605 (61.11%)
短期交易:
385 (38.89%)
利润因子:
1.48
预期回报:
4.69 EUR
平均利润:
16.85 EUR
平均损失:
-71.66 EUR
最大连续失误:
9 (-372.65 EUR)
最大连续亏损:
-733.01 EUR (4)
每月增长:
-8.06%
年度预测:
-97.82%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.61 EUR
最大值:
2 429.64 EUR (26.33%)
相对跌幅:
结余:
36.83% (2 428.64 EUR)
净值:
22.44% (3 119.32 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|574
|GBPUSD.r
|407
|EURUSD.r
|4
|SPCX.xnas
|3
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|3K
|GBPUSD.r
|2.1K
|EURUSD.r
|86
|SPCX.xnas
|41
|BTCUSD
|93
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|19K
|GBPUSD.r
|33K
|EURUSD.r
|1.1K
|SPCX.xnas
|5.4K
|BTCUSD
|478K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.08 EUR
最差交易: -234 EUR
最大连续赢利: 71
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 088.48 EUR
最大连续亏损: -372.65 EUR
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
36%
0
0
USD
USD
4.6K
EUR
EUR
18
86%
990
86%
49%
1.47
4.69
EUR
EUR
37%
1:500