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Lukasz Artur Skwira

Luckyluke

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854 (86.26%)
亏损交易:
136 (13.74%)
最好交易:
250.08 EUR
最差交易:
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毛利:
14 388.89 EUR (695 898 pips)
毛利亏损:
-9 745.36 EUR (159 676 pips)
最大连续赢利:
72 (1 088.48 EUR)
最大连续盈利:
1 688.47 EUR (71)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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长期交易:
605 (61.11%)
短期交易:
385 (38.89%)
利润因子:
1.48
预期回报:
4.69 EUR
平均利润:
16.85 EUR
平均损失:
-71.66 EUR
最大连续失误:
9 (-372.65 EUR)
最大连续亏损:
-733.01 EUR (4)
每月增长:
-8.06%
年度预测:
-97.82%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
2 429.64 EUR (26.33%)
相对跌幅:
结余:
36.83% (2 428.64 EUR)
净值:
22.44% (3 119.32 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 574
GBPUSD.r 407
EURUSD.r 4
SPCX.xnas 3
BTCUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 3K
GBPUSD.r 2.1K
EURUSD.r 86
SPCX.xnas 41
BTCUSD 93
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 19K
GBPUSD.r 33K
EURUSD.r 1.1K
SPCX.xnas 5.4K
BTCUSD 478K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +250.08 EUR
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2026.08.11 11:32
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2026.08.11 01:24
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2026.08.10 22:23
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2026.08.10 14:20
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2026.07.30 07:17
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2026.07.23 08:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.77% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 18:53
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2026.07.21 14:51
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2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 11:07
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2026.07.02 04:40
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2026.06.30 15:08
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2026.06.25 09:44
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2026.06.18 15:24
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2026.06.15 16:56
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2026.06.12 10:04
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2026.06.03 12:29
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2026.06.01 20:51
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