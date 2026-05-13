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Long Tai Que Gen

TTT

Long Tai Que Gen
Long Tai Que Gen

Long Tai Que Gen

0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 386%
XMTrading-Real 12
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 716
Прибыльных трейдов:
1 711 (99.70%)
Убыточных трейдов:
5 (0.29%)
Лучший трейд:
253.21 USD
Худший трейд:
-451.81 USD
Общая прибыль:
8 739.35 USD (192 525 pips)
Общий убыток:
-592.60 USD (2 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
681 (1 661.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 597.66 USD (537)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
69 (4.02%)
Коротких трейдов:
1 647 (95.98%)
Профит фактор:
14.75
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-118.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-140.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-451.81 USD (1)
Прирост в месяц:
16.33%
Годовой прогноз:
198.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
451.81 USD (13.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.22% (451.81 USD)
По эквити:
26.18% (2 098.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1716
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 8.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 190K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.21 USD
Худший трейд: -452 USD
Макс. серия выигрышей: 537
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 661.32 USD
Макс. убыток в серии: -140.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 10
0.33 × 278
GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
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Внимание‼️

Это не способ быстрого получения большого дохода.


Стратегия trap/grid, работающая только с короткими позициями по EUR/USD и направленная на получение прибыли как от движения цены, так и от свопов.

  • Рекомендуемый минимальный депозит: $3,000
  • Используются только продажи (short) по EUR/USD
  • Применяется поэтапный trap/grid вход
  • Прибыль формируется за счёт рыночных колебаний и положительного свопа
  • Торговые диапазоны регулярно пересматриваются и корректируются в зависимости от рыночной ситуации
  • Из-за большого количества одновременно открытых позиций просадка может превышать 50%

Стратегия подходит трейдерам, понимающим риски высокой нагрузки на депозит и долгосрочного удержания позиций. Рекомендуется достаточный запас маржи и грамотное управление рисками.


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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TTT
30 USD в месяц
386%
0
0
USD
10K
USD
31
92%
1 716
99%
100%
14.74
4.75
USD
26%
1:500
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