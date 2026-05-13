Внимание‼️

Это не способ быстрого получения большого дохода.





Стратегия trap/grid, работающая только с короткими позициями по EUR/USD и направленная на получение прибыли как от движения цены, так и от свопов.

Рекомендуемый минимальный депозит: $3,000

Используются только продажи (short) по EUR/USD

Применяется поэтапный trap/grid вход

Прибыль формируется за счёт рыночных колебаний и положительного свопа

Торговые диапазоны регулярно пересматриваются и корректируются в зависимости от рыночной ситуации

Из-за большого количества одновременно открытых позиций просадка может превышать 50%

Стратегия подходит трейдерам, понимающим риски высокой нагрузки на депозит и долгосрочного удержания позиций. Рекомендуется достаточный запас маржи и грамотное управление рисками.