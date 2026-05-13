- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 716
Прибыльных трейдов:
1 711 (99.70%)
Убыточных трейдов:
5 (0.29%)
Лучший трейд:
253.21 USD
Худший трейд:
-451.81 USD
Общая прибыль:
8 739.35 USD (192 525 pips)
Общий убыток:
-592.60 USD (2 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
681 (1 661.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 597.66 USD (537)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
69 (4.02%)
Коротких трейдов:
1 647 (95.98%)
Профит фактор:
14.75
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-118.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-140.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-451.81 USD (1)
Прирост в месяц:
16.33%
Годовой прогноз:
198.19%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
451.81 USD (13.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.22% (451.81 USD)
По эквити:
26.18% (2 098.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1716
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|8.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +253.21 USD
Худший трейд: -452 USD
Макс. серия выигрышей: 537
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 661.32 USD
Макс. убыток в серии: -140.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoMarkets-Real 10
|0.33 × 278
|
GemForex-Live
|0.45 × 47
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 7
|
TradersTrust-Live
|1.00 × 7
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|6.33 × 3
Внимание‼️
Это не способ быстрого получения большого дохода.
Стратегия trap/grid, работающая только с короткими позициями по EUR/USD и направленная на получение прибыли как от движения цены, так и от свопов.
- Рекомендуемый минимальный депозит: $3,000
- Используются только продажи (short) по EUR/USD
- Применяется поэтапный trap/grid вход
- Прибыль формируется за счёт рыночных колебаний и положительного свопа
- Торговые диапазоны регулярно пересматриваются и корректируются в зависимости от рыночной ситуации
- Из-за большого количества одновременно открытых позиций просадка может превышать 50%
Стратегия подходит трейдерам, понимающим риски высокой нагрузки на депозит и долгосрочного удержания позиций. Рекомендуется достаточный запас маржи и грамотное управление рисками.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
386%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
31
92%
1 716
99%
100%
14.74
4.75
USD
USD
26%
1:500