- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 721
盈利交易:
1 716 (99.70%)
亏损交易:
5 (0.29%)
最好交易:
253.21 USD
最差交易:
-451.81 USD
毛利:
8 757.07 USD (193 110 pips)
毛利亏损:
-592.60 USD (2 836 pips)
最大连续赢利:
681 (1 661.32 USD)
最大连续盈利:
4 615.38 USD (542)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.63%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 天
采收率:
18.07
长期交易:
69 (4.01%)
短期交易:
1 652 (95.99%)
利润因子:
14.78
预期回报:
4.74 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-118.52 USD
最大连续失误:
3 (-140.78 USD)
最大连续亏损:
-451.81 USD (1)
每月增长:
15.65%
年度预测:
189.90%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
451.81 USD (13.68%)
相对跌幅:
结余:
10.22% (451.81 USD)
净值:
26.18% (2 098.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1721
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|8.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|191K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +253.21 USD
最差交易: -452 USD
最大连续赢利: 542
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 661.32 USD
最大连续亏损: -140.78 USD
注意‼️
这并非一种能在短期内赚取大量利润的投资方式。
這是一套專注於 EUR/USD 空單（賣出） 的陷阱／網格型交易策略，透過價格波動與掉期利息（Swap）雙重方式追求收益。
- 建議最低資金：$3,000
- 僅交易 EUR/USD 空單
- 採用分層 Trap/Grid 進場策略
- 同時追求市場波動收益與 Swap 利息收益
- 會根據市場狀況定期調整交易區間
- 由於可能同時持有大量倉位，最大回撤（Drawdown）有可能超過 50%
本策略適合了解高倉位與長期持倉風險的交易者。建議準備充足保證金並做好風險管理。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
387%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
32
92%
1 721
99%
100%
14.77
4.74
USD
USD
26%
1:500