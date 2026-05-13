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Long Tai Que Gen

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交易:
1 721
盈利交易:
1 716 (99.70%)
亏损交易:
5 (0.29%)
最好交易:
253.21 USD
最差交易:
-451.81 USD
毛利:
8 757.07 USD (193 110 pips)
毛利亏损:
-592.60 USD (2 836 pips)
最大连续赢利:
681 (1 661.32 USD)
最大连续盈利:
4 615.38 USD (542)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.63%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 天
采收率:
18.07
长期交易:
69 (4.01%)
短期交易:
1 652 (95.99%)
利润因子:
14.78
预期回报:
4.74 USD
平均利润:
5.10 USD
平均损失:
-118.52 USD
最大连续失误:
3 (-140.78 USD)
最大连续亏损:
-451.81 USD (1)
每月增长:
15.65%
年度预测:
189.90%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
451.81 USD (13.68%)
相对跌幅:
结余:
10.22% (451.81 USD)
净值:
26.18% (2 098.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1721
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 8.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 191K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +253.21 USD
最差交易: -452 USD
最大连续赢利: 542
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GoMarkets-Real 10
0.33 × 278
GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
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注意‼️

这并非一种能在短期内赚取大量利润的投资方式。


這是一套專注於 EUR/USD 空單（賣出） 的陷阱／網格型交易策略，透過價格波動與掉期利息（Swap）雙重方式追求收益。

  • 建議最低資金：$3,000
  • 僅交易 EUR/USD 空單
  • 採用分層 Trap/Grid 進場策略
  • 同時追求市場波動收益與 Swap 利息收益
  • 會根據市場狀況定期調整交易區間
  • 由於可能同時持有大量倉位，最大回撤（Drawdown）有可能超過 50%

本策略適合了解高倉位與長期持倉風險的交易者。建議準備充足保證金並做好風險管理。


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TTT
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387%
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USD
10K
USD
32
92%
1 721
99%
100%
14.77
4.74
USD
26%
1:500
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