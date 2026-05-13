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Algoritmic Capital, Ltd.

NASDAQ Trading

Algoritmic Capital, Ltd.
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Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
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Надежность
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FPMTrading-Live
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
48 (88.88%)
Убыточных трейдов:
6 (11.11%)
Лучший трейд:
8.42 EUR
Худший трейд:
-12.32 EUR
Общая прибыль:
135.52 EUR (579 237 pips)
Общий убыток:
-39.57 EUR (157 954 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (30.51 EUR)
Макс. прибыль в серии:
30.51 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
52.91%
Макс. загрузка депозита:
3.08%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.79
Длинных трейдов:
29 (53.70%)
Коротких трейдов:
25 (46.30%)
Профит фактор:
3.42
Мат. ожидание:
1.78 EUR
Средняя прибыль:
2.82 EUR
Средний убыток:
-6.60 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-12.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-12.32 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.11%
Годовой прогноз:
49.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
12.32 EUR (1.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.21% (12.32 EUR)
По эквити:
10.45% (104.35 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30.fpmt 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30.fpmt 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30.fpmt 421K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.42 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +30.51 EUR
Макс. убыток в серии: -12.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Futures data trading on Technological index US30 / Nasdaq. Please control you your lotsize on your broker and also Mapping symbol...

On 80% of trading time will be 1 position, but some time we can found next point for input to trade .... Dont worries , it is normal , and manage separatly...
Trading is not Scalp model , and we looking for swing positions...

Max DD can be calculate to -5% but in extreme situation to -10% Pls Dont worry! all are manage by Algo and by Human together.
Pls respect our MM model = 0,03lot US30 for 1.000 Balance amount.

Enjoy profit

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2026.07.24 12:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2026.07.23 09:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 15:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 13:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 07:19
Share of trading days is too low
2026.05.14 07:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.14 06:19
Share of trading days is too low
2026.05.14 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.13 07:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 07:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 07:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.13 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.13 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Прирост
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Баланс
Недели
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Трейды
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Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NASDAQ Trading
39 USD в месяц
10%
0
0
USD
1K
EUR
13
0%
54
88%
53%
3.42
1.78
EUR
10%
1:50
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