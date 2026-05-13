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Algoritmic Capital, Ltd.

NASDAQ Trading

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital is a financial services provider, specializing in Algorithmic Trading Systems and educational services for active traders.
6 产品 9 信号 5 评论
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2026 10%
FPMTrading-Live
1:50
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
48 (88.88%)
亏损交易:
6 (11.11%)
最好交易:
8.42 EUR
最差交易:
-12.32 EUR
毛利:
135.52 EUR (579 237 pips)
毛利亏损:
-39.57 EUR (157 954 pips)
最大连续赢利:
12 (30.51 EUR)
最大连续盈利:
30.51 EUR (12)
夏普比率:
0.49
交易活动:
53.92%
最大入金加载:
3.08%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.79
长期交易:
29 (53.70%)
短期交易:
25 (46.30%)
利润因子:
3.42
预期回报:
1.78 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-6.60 EUR
最大连续失误:
1 (-12.32 EUR)
最大连续亏损:
-12.32 EUR (1)
每月增长:
3.91%
年度预测:
49.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
12.32 EUR (1.25%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (12.32 EUR)
净值:
10.45% (104.35 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30.fpmt 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30.fpmt 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30.fpmt 421K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.42 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +30.51 EUR
最大连续亏损: -12.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

FOR COPY THIS STRATEGY - CONTACT US!   (No one can use this Symbols surfix.)

Futures data trading on Technological index US30 / Nasdaq. Please control you your lotsize on your broker and also Mapping symbol...

On 80% of trading time will be 1 position, but some time we can found next point for input to trade .... Dont worries , it is normal , and manage separatly...
Trading is not Scalp model , and we looking for swing positions...

Max DD can be calculate to -5% but in extreme situation to -10% Pls Dont worry! all are manage by Algo and by Human together.
Pls respect our MM model = 0,03lot US30 for 1.000 Balance amount.

Enjoy profit

没有评论
2026.08.12 21:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 12:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2026.07.23 09:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 15:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.26 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.26 13:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.14 07:19
Share of trading days is too low
2026.05.14 07:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.14 06:19
Share of trading days is too low
2026.05.14 06:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.13 07:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 07:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 07:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.13 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.13 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
NASDAQ Trading
每月39 USD
10%
0
0
USD
1K
EUR
13
0%
54
88%
54%
3.42
1.78
EUR
10%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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