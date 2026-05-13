- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
48 (88.88%)
亏损交易:
6 (11.11%)
最好交易:
8.42 EUR
最差交易:
-12.32 EUR
毛利:
135.52 EUR (579 237 pips)
毛利亏损:
-39.57 EUR (157 954 pips)
最大连续赢利:
12 (30.51 EUR)
最大连续盈利:
30.51 EUR (12)
夏普比率:
0.49
交易活动:
53.92%
最大入金加载:
3.08%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.79
长期交易:
29 (53.70%)
短期交易:
25 (46.30%)
利润因子:
3.42
预期回报:
1.78 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-6.60 EUR
最大连续失误:
1 (-12.32 EUR)
最大连续亏损:
-12.32 EUR (1)
每月增长:
3.91%
年度预测:
49.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
12.32 EUR (1.25%)
相对跌幅:
结余:
1.21% (12.32 EUR)
净值:
10.45% (104.35 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30.fpmt
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30.fpmt
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30.fpmt
|421K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.42 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +30.51 EUR
最大连续亏损: -12.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
FOR COPY THIS STRATEGY - CONTACT US! (No one can use this Symbols surfix.)
Futures data trading on Technological index US30 / Nasdaq. Please control you your lotsize on your broker and also Mapping symbol...
On 80% of trading time will be 1 position, but some time we can found next point for input to trade .... Dont worries , it is normal , and manage separatly...
Trading is not Scalp model , and we looking for swing positions...
Max DD can be calculate to -5% but in extreme situation to -10% Pls Dont worry! all are manage by Algo and by Human together.
Pls respect our MM model = 0,03lot US30 for 1.000 Balance amount.
Enjoy profit
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
10%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
13
0%
54
88%
54%
3.42
1.78
EUR
EUR
10%
1:50