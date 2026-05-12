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Сигналы / MetaTrader 5 / CARRO CAPITAL GRID 2
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

CARRO CAPITAL GRID 2

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 94%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 187
Прибыльных трейдов:
1 101 (92.75%)
Убыточных трейдов:
86 (7.25%)
Лучший трейд:
13.90 EUR
Худший трейд:
-49.13 EUR
Общая прибыль:
1 196.25 EUR (209 315 pips)
Общий убыток:
-492.06 EUR (65 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
117 (111.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
111.22 EUR (117)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.51%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.12
Длинных трейдов:
577 (48.61%)
Коротких трейдов:
610 (51.39%)
Профит фактор:
2.43
Мат. ожидание:
0.59 EUR
Средняя прибыль:
1.09 EUR
Средний убыток:
-5.72 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-35.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-67.55 EUR (3)
Прирост в месяц:
13.80%
Годовой прогноз:
167.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.82 EUR
Максимальная:
98.89 EUR (6.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.63% (99.37 EUR)
По эквити:
46.45% (689.91 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 126
AUDNZD 101
EURJPY 92
EURCAD 90
AUDCAD 72
USDCHF 70
CHFJPY 62
GBPCAD 56
NZDCAD 49
SGDJPY 47
GBPAUD 42
AUDJPY 39
AUDUSD 37
NZDJPY 34
GBPSGD 31
USDJPY 29
CHFSGD 23
AUDSGD 20
CADJPY 20
EURNZD 18
USDSGD 18
NZDUSD 18
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURGBP 13
NZDCHF 12
GBPJPY 10
AUDCHF 7
EURSGD 7
USDCAD 4
EURUSD 4
CADCHF 3
GBPCHF 3
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 66
AUDNZD 38
EURJPY 67
EURCAD 43
AUDCAD 37
USDCHF 64
CHFJPY 44
GBPCAD -11
NZDCAD 22
SGDJPY 35
GBPAUD 38
AUDJPY 44
AUDUSD 24
NZDJPY -17
GBPSGD 17
USDJPY 61
CHFSGD 34
AUDSGD 19
CADJPY 33
EURNZD 22
USDSGD -5
NZDUSD 12
EURAUD 24
GBPUSD 13
EURGBP 13
NZDCHF 10
GBPJPY 18
AUDCHF 14
EURSGD 6
USDCAD 2
EURUSD 1
CADCHF 4
GBPCHF 7
EURCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 15K
AUDNZD 8.1K
EURJPY 12K
EURCAD 7.6K
AUDCAD 6.8K
USDCHF 6K
CHFJPY 9.2K
GBPCAD 5.7K
NZDCAD 3.9K
SGDJPY 7.3K
GBPAUD 6.4K
AUDJPY 6.4K
AUDUSD 2.8K
NZDJPY 641
GBPSGD 3.1K
USDJPY 10K
CHFSGD 4.7K
AUDSGD 2.6K
CADJPY 5.4K
EURNZD 3.9K
USDSGD -299
NZDUSD 1.5K
EURAUD 3.3K
GBPUSD 1.5K
EURGBP 1.2K
NZDCHF 912
GBPJPY 3.2K
AUDCHF 971
EURSGD 839
USDCAD 494
EURUSD 627
CADCHF 397
GBPCHF 662
EURCHF 574
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.90 EUR
Худший трейд: -49 EUR
Макс. серия выигрышей: 117
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +111.22 EUR
Макс. убыток в серии: -35.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.82 × 22
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
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Carro Capital Trader Grid 2 Fully automated · Medium risk · Forex & Gold

This isn't a signal that fires trades and hopes for the best. Every position opened by Carro Capital Trader Grid 2 is part of a calculated, rule-based system — monitored in real time, bounded by strict risk limits, and designed to keep running even when markets get rough.

The system runs grid logic independently across up to 35 forex pairs simultaneously. Each symbol is managed by its own strategy activation logic — not a one-size-fits-all approach — with per-currency drawdown limits that automatically pause high-risk symbols the moment a threshold is crossed.

What sets it apart:

  1. No martingale, no position-doubling gimmicks — scaling follows defined grid logic only
  2. Consistent strategy logic validated across multi-year backtests — not built around curve-fitted data
  3. Prop firm and capital accelerator compatible — configurable drawdown caps to match program rules
  4. Works on all low-spread brokers — no exotic dependencies or broker-specific configurations required
  5. Built-in spread monitoring tracks conditions across symbols before committing to entries

Account requirements:

Entry level: $500+ · 1:30 leverage · Gold disabled Recommended: $10,000+ · 1:500 leverage · All pairs including gold enabled

On smaller accounts, disabling selected pairs keeps risk distribution clean and capital efficient. A low-spread broker is essential for optimal performance across all symbols. The system handles the complexity — subscribe and let it run.


Нет отзывов
2026.08.03 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 07:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 21:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.12 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 18:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 16:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 12:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 06:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CARRO CAPITAL GRID 2
30 USD в месяц
94%
0
0
USD
1.5K
EUR
19
100%
1 187
92%
100%
2.43
0.59
EUR
46%
1:500
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