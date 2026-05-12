- Прирост
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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|371
|EURCAD
|278
|AUDNZD
|257
|EURJPY
|214
|AUDCAD
|212
|GBPCAD
|170
|USDCHF
|154
|CHFJPY
|144
|AUDJPY
|142
|GBPAUD
|142
|NZDCAD
|133
|AUDUSD
|118
|GBPSGD
|112
|NZDJPY
|106
|USDSGD
|98
|AUDSGD
|83
|SGDJPY
|81
|NZDUSD
|76
|AUDCHF
|75
|CHFSGD
|74
|NZDCHF
|74
|USDJPY
|73
|EURAUD
|67
|EURGBP
|45
|CADJPY
|45
|EURNZD
|44
|CADCHF
|39
|GBPJPY
|32
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|28
|EURSGD
|25
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|17
|USDCAD
|15
|XAUUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|232
|EURCAD
|161
|AUDNZD
|-70
|EURJPY
|149
|AUDCAD
|137
|GBPCAD
|79
|USDCHF
|87
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|88
|GBPAUD
|94
|NZDCAD
|74
|AUDUSD
|36
|GBPSGD
|53
|NZDJPY
|-7
|USDSGD
|34
|AUDSGD
|-18
|SGDJPY
|76
|NZDUSD
|69
|AUDCHF
|94
|CHFSGD
|109
|NZDCHF
|58
|USDJPY
|98
|EURAUD
|107
|EURGBP
|51
|CADJPY
|-29
|EURNZD
|65
|CADCHF
|47
|GBPJPY
|66
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|40
|EURSGD
|29
|EURCHF
|54
|GBPCHF
|32
|USDCAD
|13
|XAUUSD
|35
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|47K
|EURCAD
|27K
|AUDNZD
|-4.5K
|EURJPY
|28K
|AUDCAD
|20K
|GBPCAD
|20K
|USDCHF
|9.5K
|CHFJPY
|-4K
|AUDJPY
|17K
|GBPAUD
|19K
|NZDCAD
|12K
|AUDUSD
|5.1K
|GBPSGD
|11K
|NZDJPY
|12K
|USDSGD
|5.6K
|AUDSGD
|2.4K
|SGDJPY
|14K
|NZDUSD
|7.7K
|AUDCHF
|9.1K
|CHFSGD
|15K
|NZDCHF
|6.8K
|USDJPY
|21K
|EURAUD
|18K
|EURGBP
|4.4K
|CADJPY
|-4.5K
|EURNZD
|11K
|CADCHF
|4K
|GBPJPY
|11K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|5.1K
|EURSGD
|4.3K
|EURCHF
|4.4K
|GBPCHF
|3.1K
|USDCAD
|2.2K
|XAUUSD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.55 × 20
|
VTMarkets-Live 6
|0.82 × 22
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
Carro Capital Trader Grid — Medium Risk
Carro Capital Trader Grid runs a fully automated grid strategy across up to 35 forex pairs simultaneously. Using a medium risk profile, the system balances consistent position scaling with responsible drawdown control — making it suitable for traders who want meaningful returns without overexposing their capital.
Each currency pair is managed independently, with adaptive strategy activation per symbol and live drawdown monitoring per currency group.
No manual intervention required — entry, scaling, and exit logic are handled automatically, 24/5.
How it works:
- Trades up to 35 forex pairs simultaneously with independent logic per symbol
- Adaptive strategy activation per pair based on market conditions
- Real-time drawdown limits per currency group, with automatic pausing of high-risk symbols
- Live dashboard: P&L by pair, live spread monitoring, open position overview
- No martingale — consistent logic validated across multi-year test periods
- Compatible with prop firm challenges and capital acceleration programs
Minimum setup: $500+ account, 1:30 leverage, gold disabled Preferred setup: $10,000+ account, 1:500 leverage, all pairs including gold enabled
On smaller accounts or lower leverage, we recommend disabling selected pairs to maintain capital efficiency and better risk distribution.
A low-spread broker is strongly recommended.
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