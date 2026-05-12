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Сигналы / MetaTrader 5 / CARRO CAPITAL TRADER GRID 1
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

CARRO CAPITAL TRADER GRID 1

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

0 отзывов
Надежность
37 недель
1 / 812 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 381%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 600
Прибыльных трейдов:
3 347 (92.97%)
Убыточных трейдов:
253 (7.03%)
Лучший трейд:
32.44 EUR
Худший трейд:
-53.99 EUR
Общая прибыль:
3 996.98 EUR (656 298 pips)
Общий убыток:
-2 092.30 EUR (286 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
295 (239.53 EUR)
Макс. прибыль в серии:
239.53 EUR (295)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.13%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.08
Длинных трейдов:
1 569 (43.58%)
Коротких трейдов:
2 031 (56.42%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
0.53 EUR
Средняя прибыль:
1.19 EUR
Средний убыток:
-8.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-102.65 EUR)
Макс. убыток в серии:
-123.74 EUR (5)
Прирост в месяц:
4.90%
Годовой прогноз:
59.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 EUR
Максимальная:
157.72 EUR (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.07% (157.48 EUR)
По эквити:
32.79% (811.30 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 371
EURCAD 278
AUDNZD 257
EURJPY 214
AUDCAD 212
GBPCAD 170
USDCHF 154
CHFJPY 144
AUDJPY 142
GBPAUD 142
NZDCAD 133
AUDUSD 118
GBPSGD 112
NZDJPY 106
USDSGD 98
AUDSGD 83
SGDJPY 81
NZDUSD 76
AUDCHF 75
CHFSGD 74
NZDCHF 74
USDJPY 73
EURAUD 67
EURGBP 45
CADJPY 45
EURNZD 44
CADCHF 39
GBPJPY 32
GBPUSD 30
EURUSD 28
EURSGD 25
EURCHF 21
GBPCHF 17
USDCAD 15
XAUUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 232
EURCAD 161
AUDNZD -70
EURJPY 149
AUDCAD 137
GBPCAD 79
USDCHF 87
CHFJPY 0
AUDJPY 88
GBPAUD 94
NZDCAD 74
AUDUSD 36
GBPSGD 53
NZDJPY -7
USDSGD 34
AUDSGD -18
SGDJPY 76
NZDUSD 69
AUDCHF 94
CHFSGD 109
NZDCHF 58
USDJPY 98
EURAUD 107
EURGBP 51
CADJPY -29
EURNZD 65
CADCHF 47
GBPJPY 66
GBPUSD 30
EURUSD 40
EURSGD 29
EURCHF 54
GBPCHF 32
USDCAD 13
XAUUSD 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 47K
EURCAD 27K
AUDNZD -4.5K
EURJPY 28K
AUDCAD 20K
GBPCAD 20K
USDCHF 9.5K
CHFJPY -4K
AUDJPY 17K
GBPAUD 19K
NZDCAD 12K
AUDUSD 5.1K
GBPSGD 11K
NZDJPY 12K
USDSGD 5.6K
AUDSGD 2.4K
SGDJPY 14K
NZDUSD 7.7K
AUDCHF 9.1K
CHFSGD 15K
NZDCHF 6.8K
USDJPY 21K
EURAUD 18K
EURGBP 4.4K
CADJPY -4.5K
EURNZD 11K
CADCHF 4K
GBPJPY 11K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.1K
EURSGD 4.3K
EURCHF 4.4K
GBPCHF 3.1K
USDCAD 2.2K
XAUUSD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.44 EUR
Худший трейд: -54 EUR
Макс. серия выигрышей: 295
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +239.53 EUR
Макс. убыток в серии: -102.65 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.82 × 22
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
еще 19...
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Carro Capital Trader Grid — Medium Risk

Carro Capital Trader Grid runs a fully automated grid strategy across up to 35 forex pairs simultaneously. Using a medium risk profile, the system balances consistent position scaling with responsible drawdown control — making it suitable for traders who want meaningful returns without overexposing their capital.

Each currency pair is managed independently, with adaptive strategy activation per symbol and live drawdown monitoring per currency group.

No manual intervention required — entry, scaling, and exit logic are handled automatically, 24/5.

How it works:

  • Trades up to 35 forex pairs simultaneously with independent logic per symbol
  • Adaptive strategy activation per pair based on market conditions
  • Real-time drawdown limits per currency group, with automatic pausing of high-risk symbols
  • Live dashboard: P&L by pair, live spread monitoring, open position overview
  • No martingale — consistent logic validated across multi-year test periods
  • Compatible with prop firm challenges and capital acceleration programs

Minimum setup: $500+ account, 1:30 leverage, gold disabled Preferred setup: $10,000+ account, 1:500 leverage, all pairs including gold enabled

On smaller accounts or lower leverage, we recommend disabling selected pairs to maintain capital efficiency and better risk distribution.

A low-spread broker is strongly recommended.


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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CARRO CAPITAL TRADER GRID 1
30 USD в месяц
381%
1
812
USD
2.4K
EUR
37
99%
3 600
92%
100%
1.91
0.53
EUR
33%
1:500
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