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信号 / MetaTrader 5 / CARRO CAPITAL TRADER GRID 1
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

CARRO CAPITAL TRADER GRID 1

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe
Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

Carrolien Elisabeth Margaretha Hoebe

0条评论
可靠性
38
1 / 867 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 384%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 625
盈利交易:
3 371 (92.99%)
亏损交易:
254 (7.01%)
最好交易:
32.44 EUR
最差交易:
-53.99 EUR
毛利:
4 023.36 EUR (661 086 pips)
毛利亏损:
-2 103.59 EUR (288 511 pips)
最大连续赢利:
295 (239.53 EUR)
最大连续盈利:
239.53 EUR (295)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.13%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
93
平均持有时间:
3 天
采收率:
12.17
长期交易:
1 579 (43.56%)
短期交易:
2 046 (56.44%)
利润因子:
1.91
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
1.19 EUR
平均损失:
-8.28 EUR
最大连续失误:
6 (-102.65 EUR)
最大连续亏损:
-123.74 EUR (5)
每月增长:
5.13%
年度预测:
62.28%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.09 EUR
最大值:
157.72 EUR (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.07% (157.48 EUR)
净值:
32.79% (811.30 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 380
EURCAD 279
AUDNZD 260
EURJPY 214
AUDCAD 212
GBPCAD 173
USDCHF 155
CHFJPY 144
AUDJPY 143
GBPAUD 142
NZDCAD 136
AUDUSD 120
GBPSGD 112
NZDJPY 106
USDSGD 98
AUDSGD 84
SGDJPY 81
NZDUSD 76
CHFSGD 75
AUDCHF 75
NZDCHF 74
USDJPY 73
EURAUD 67
EURGBP 45
CADJPY 45
EURNZD 44
CADCHF 39
GBPJPY 32
GBPUSD 30
EURUSD 28
EURSGD 25
EURCHF 21
GBPCHF 17
USDCAD 15
XAUUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 240
EURCAD 162
AUDNZD -69
EURJPY 149
AUDCAD 137
GBPCAD 81
USDCHF 88
CHFJPY 0
AUDJPY 88
GBPAUD 94
NZDCAD 76
AUDUSD 37
GBPSGD 53
NZDJPY -7
USDSGD 34
AUDSGD -17
SGDJPY 76
NZDUSD 69
CHFSGD 110
AUDCHF 94
NZDCHF 58
USDJPY 98
EURAUD 107
EURGBP 51
CADJPY -29
EURNZD 65
CADCHF 47
GBPJPY 66
GBPUSD 30
EURUSD 40
EURSGD 29
EURCHF 54
GBPCHF 32
USDCAD 13
XAUUSD 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 48K
EURCAD 27K
AUDNZD -4.3K
EURJPY 28K
AUDCAD 20K
GBPCAD 21K
USDCHF 9.6K
CHFJPY -4K
AUDJPY 17K
GBPAUD 19K
NZDCAD 12K
AUDUSD 5.2K
GBPSGD 11K
NZDJPY 12K
USDSGD 5.6K
AUDSGD 2.6K
SGDJPY 14K
NZDUSD 7.7K
CHFSGD 15K
AUDCHF 9.1K
NZDCHF 6.8K
USDJPY 21K
EURAUD 18K
EURGBP 4.4K
CADJPY -4.5K
EURNZD 11K
CADCHF 4K
GBPJPY 11K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.1K
EURSGD 4.3K
EURCHF 4.4K
GBPCHF 3.1K
USDCAD 2.2K
XAUUSD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.44 EUR
最差交易: -54 EUR
最大连续赢利: 295
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +239.53 EUR
最大连续亏损: -102.65 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.55 × 20
VTMarkets-Live 6
0.73 × 22
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
15 更多...
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Carro Capital Trader Grid — Medium Risk

Carro Capital Trader Grid runs a fully automated grid strategy across up to 35 forex pairs simultaneously. Using a medium risk profile, the system balances consistent position scaling with responsible drawdown control — making it suitable for traders who want meaningful returns without overexposing their capital.

Each currency pair is managed independently, with adaptive strategy activation per symbol and live drawdown monitoring per currency group.

No manual intervention required — entry, scaling, and exit logic are handled automatically, 24/5.

How it works:

  • Trades up to 35 forex pairs simultaneously with independent logic per symbol
  • Adaptive strategy activation per pair based on market conditions
  • Real-time drawdown limits per currency group, with automatic pausing of high-risk symbols
  • Live dashboard: P&L by pair, live spread monitoring, open position overview
  • No martingale — consistent logic validated across multi-year test periods
  • Compatible with prop firm challenges and capital acceleration programs

Minimum setup: $500+ account, 1:30 leverage, gold disabled Preferred setup: $10,000+ account, 1:500 leverage, all pairs including gold enabled

On smaller accounts or lower leverage, we recommend disabling selected pairs to maintain capital efficiency and better risk distribution.

A low-spread broker is strongly recommended.


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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CARRO CAPITAL TRADER GRID 1
每月30 USD
384%
1
867
USD
2.4K
EUR
38
99%
3 625
92%
100%
1.91
0.53
EUR
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载