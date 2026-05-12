Подписка на сигналы с плечом более 1:500 не разрешена
- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20 929
Прибыльных трейдов:
10 907 (52.11%)
Убыточных трейдов:
10 022 (47.89%)
Лучший трейд:
63 492.96 USD
Худший трейд:
-63 789.40 USD
Общая прибыль:
7 257 473.70 USD (4 242 784 pips)
Общий убыток:
-6 124 888.71 USD (3 442 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (442.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
64 878.96 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.12%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
16.60
Длинных трейдов:
11 244 (53.72%)
Коротких трейдов:
9 685 (46.28%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
54.12 USD
Средняя прибыль:
665.40 USD
Средний убыток:
-611.14 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 540.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-63 789.40 USD (1)
Прирост в месяц:
9.75%
Годовой прогноз:
118.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
907.50 USD
Максимальная:
68 244.40 USD (5.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.16% (3 423.00 USD)
По эквити:
1.95% (14 165.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|20929
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDecn
|1.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDecn
|800K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63 492.96 USD
Худший трейд: -63 789 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +442.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 540.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
More Info EA WA : 082128769785
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