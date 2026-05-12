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Сигналы / MetaTrader 5 / EA Follow Trend Ajaib
Rido Irwansyah

EA Follow Trend Ajaib

Rido Irwansyah
Rido Irwansyah

Rido Irwansyah

Trader is Live
More info Whatsapp +6282128769785
0 отзывов
Надежность
23 недели
1 / 931 USD
прирост с 2026 174%
MohicansMarkets-Live
1:1000

Подписка на сигналы с плечом более 1:500 не разрешена

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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20 929
Прибыльных трейдов:
10 907 (52.11%)
Убыточных трейдов:
10 022 (47.89%)
Лучший трейд:
63 492.96 USD
Худший трейд:
-63 789.40 USD
Общая прибыль:
7 257 473.70 USD (4 242 784 pips)
Общий убыток:
-6 124 888.71 USD (3 442 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (442.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
64 878.96 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.12%
Макс. загрузка депозита:
0.38%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
16.60
Длинных трейдов:
11 244 (53.72%)
Коротких трейдов:
9 685 (46.28%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
54.12 USD
Средняя прибыль:
665.40 USD
Средний убыток:
-611.14 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 540.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-63 789.40 USD (1)
Прирост в месяц:
9.75%
Годовой прогноз:
118.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
907.50 USD
Максимальная:
68 244.40 USD (5.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.16% (3 423.00 USD)
По эквити:
1.95% (14 165.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDecn 20929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDecn 1.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDecn 800K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63 492.96 USD
Худший трейд: -63 789 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +442.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 540.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

More Info EA WA : 082128769785
Нет отзывов
2026.08.10 03:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 03:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 09:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 02:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.14 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 21:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.12 20:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.05.12 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.12 09:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.12 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
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