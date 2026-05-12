- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
21 154
盈利交易:
11 020 (52.09%)
亏损交易:
10 134 (47.91%)
最好交易:
63 492.96 USD
最差交易:
-63 789.40 USD
毛利:
7 389 896.20 USD (4 280 567 pips)
毛利亏损:
-6 242 152.71 USD (3 475 002 pips)
最大连续赢利:
9 (442.00 USD)
最大连续盈利:
64 878.96 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
84.23%
最大入金加载:
0.38%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
230
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
16.82
长期交易:
11 387 (53.83%)
短期交易:
9 767 (46.17%)
利润因子:
1.18
预期回报:
54.26 USD
平均利润:
670.59 USD
平均损失:
-615.96 USD
最大连续失误:
10 (-1 540.50 USD)
最大连续亏损:
-63 789.40 USD (1)
每月增长:
11.69%
年度预测:
141.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
907.50 USD
最大值:
68 244.40 USD (5.88%)
相对跌幅:
结余:
12.16% (3 423.00 USD)
净值:
1.95% (14 165.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|21154
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDecn
|1.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDecn
|806K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63 492.96 USD
最差交易: -63 789 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +442.00 USD
最大连续亏损: -1 540.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
More Info EA WA : 082128769785
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
178%
1
913
USD
USD
873K
USD
USD
23
0%
21 154
52%
84%
1.18
54.26
USD
USD
12%
1:500