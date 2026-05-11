СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NABUNG FOREX
Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

Liong Edwin Invanio
Liong Edwin Invanio

Liong Edwin Invanio

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 51%
Exness-MT5Real8
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
284 (88.19%)
Убыточных трейдов:
38 (11.80%)
Лучший трейд:
5.84 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
114.40 USD (75 238 pips)
Общий убыток:
-69.66 USD (34 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (11.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.66 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
22.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
133 (41.30%)
Коротких трейдов:
189 (58.70%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.40 USD
Средний убыток:
-1.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.41 USD (4)
Прирост в месяц:
3.13%
Годовой прогноз:
38.04%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
10.36 USD (7.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.42% (10.09 USD)
По эквити:
4.64% (5.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 124
EURUSD 112
USDJPY 71
BTCUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 23
EURUSD 12
USDJPY 1
BTCUSD 9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3K
EURUSD 1.7K
USDJPY 746
BTCUSD 35K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.84 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +11.75 USD
Макс. убыток в серии: -6.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 6
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 892
Exness-MT5Real7
0.80 × 56
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.13 × 365
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
FusionMarkets-Live
1.17 × 65
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.48 × 83
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.77 × 83
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.29 × 316
Exness-MT5Real8
3.29 × 382
Exness-MT5Real
3.67 × 42
Exness-MT5Real6
4.00 × 50
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.78 × 152
еще 12...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.20 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.11 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.11 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NABUNG FOREX
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
108
USD
14
30%
322
88%
6%
1.64
0.14
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.