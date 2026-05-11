- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
322
Прибыльных трейдов:
284 (88.19%)
Убыточных трейдов:
38 (11.80%)
Лучший трейд:
5.84 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
114.40 USD (75 238 pips)
Общий убыток:
-69.66 USD (34 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (11.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.66 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
22.38%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
4.32
Длинных трейдов:
133 (41.30%)
Коротких трейдов:
189 (58.70%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.40 USD
Средний убыток:
-1.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.41 USD (4)
Прирост в месяц:
3.13%
Годовой прогноз:
38.04%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
10.36 USD (7.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.42% (10.09 USD)
По эквити:
4.64% (5.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|124
|EURUSD
|112
|USDJPY
|71
|BTCUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|12
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|9
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|746
|BTCUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.84 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +11.75 USD
Макс. убыток в серии: -6.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.77 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real8
|3.29 × 382
|
Exness-MT5Real
|3.67 × 42
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
14
30%
322
88%
6%
1.64
0.14
USD
USD
9%
1:500