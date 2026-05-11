- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
322
盈利交易:
284 (88.19%)
亏损交易:
38 (11.80%)
最好交易:
5.84 USD
最差交易:
-5.01 USD
毛利:
114.40 USD (75 238 pips)
毛利亏损:
-69.66 USD (34 923 pips)
最大连续赢利:
60 (11.75 USD)
最大连续盈利:
14.66 USD (20)
夏普比率:
0.26
交易活动:
5.97%
最大入金加载:
22.38%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
4.32
长期交易:
133 (41.30%)
短期交易:
189 (58.70%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
0.40 USD
平均损失:
-1.83 USD
最大连续失误:
5 (-6.05 USD)
最大连续亏损:
-6.41 USD (4)
每月增长:
2.42%
年度预测:
29.39%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
10.36 USD (7.21%)
相对跌幅:
结余:
9.42% (10.09 USD)
净值:
4.64% (5.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|124
|EURUSD
|112
|USDJPY
|71
|BTCUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|12
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|9
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3K
|EURUSD
|1.7K
|USDJPY
|746
|BTCUSD
|35K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.84 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +11.75 USD
最大连续亏损: -6.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 892
|
Exness-MT5Real7
|0.80 × 56
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.13 × 365
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 65
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 83
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.77 × 83
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.29 × 316
|
Exness-MT5Real8
|3.29 × 382
|
Exness-MT5Real
|3.67 × 42
|
Exness-MT5Real6
|4.00 × 50
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
51%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
14
30%
322
88%
6%
1.64
0.14
USD
USD
9%
1:500