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Liong Edwin Invanio

NABUNG FOREX

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38 (11.80%)
最好交易:
5.84 USD
最差交易:
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毛利:
114.40 USD (75 238 pips)
毛利亏损:
-69.66 USD (34 923 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
14.66 USD (20)
夏普比率:
0.26
交易活动:
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最大入金加载:
22.38%
最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
41 分钟
采收率:
4.32
长期交易:
133 (41.30%)
短期交易:
189 (58.70%)
利润因子:
1.64
预期回报:
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平均利润:
0.40 USD
平均损失:
-1.83 USD
最大连续失误:
5 (-6.05 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
2.42%
年度预测:
29.39%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
10.36 USD (7.21%)
相对跌幅:
结余:
9.42% (10.09 USD)
净值:
4.64% (5.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 124
EURUSD 112
USDJPY 71
BTCUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 23
EURUSD 12
USDJPY 1
BTCUSD 9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 3K
EURUSD 1.7K
USDJPY 746
BTCUSD 35K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +5.84 USD
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最大连续亏损: -6.05 USD

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FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
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Exness-MT5Real8
3.29 × 382
Exness-MT5Real
3.67 × 42
Exness-MT5Real6
4.00 × 50
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real28
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Ava-Real 1-MT5
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VantageInternational-Live
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2026.07.20 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.14 14:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.11 16:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.11 16:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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