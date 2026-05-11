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Chuntoku Goto

RTAG GOLD 5M

Chuntoku Goto
Chuntoku Goto

Chuntoku Goto

RTAG GOLD TRADER — Developed a unique, one‑of‑a‑kind EA exclusively for GOLD, built on over 10 years of discretionary trading experience.
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 310%
Exness-MT5Real5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 516
Прибыльных трейдов:
7 823 (74.39%)
Убыточных трейдов:
2 693 (25.61%)
Лучший трейд:
12 113.00 JPY
Худший трейд:
-25 942.00 JPY
Общая прибыль:
2 469 081.00 JPY (175 989 843 pips)
Общий убыток:
-1 881 525.00 JPY (7 384 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (35 888.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
87 556.00 JPY (64)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.20%
Макс. загрузка депозита:
55.28%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3073
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.20
Длинных трейдов:
3 842 (36.53%)
Коротких трейдов:
6 674 (63.47%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
55.87 JPY
Средняя прибыль:
315.62 JPY
Средний убыток:
-698.67 JPY
Макс. серия проигрышей:
60 (-74 970.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-96 553.00 JPY (16)
Прирост в месяц:
92.28%
Годовой прогноз:
1 119.62%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
183 481.00 JPY (23.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.03% (161 928.00 JPY)
По эквити:
46.03% (216 144.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10376
JP225 48
BTCUSD 10
USOIL 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.2K
JP225 65
BTCUSD 5
USOIL 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.2M
JP225 74K
BTCUSD 34K
USOIL 184
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12 113.00 JPY
Худший трейд: -25 942 JPY
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +35 888.00 JPY
Макс. убыток в серии: -74 970.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real29
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
Exness-MT5Real8
0.34 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
еще 19...
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GOLDのEAトレードをベースにGOLD以外の裁量も時々行います
Нет отзывов
2026.07.30 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 09:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.25 05:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 07:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 06:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 05:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 04:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 03:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 10:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 01:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 17:46
High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RTAG GOLD 5M
200 USD в месяц
310%
0
0
USD
319K
JPY
14
60%
10 516
74%
4%
1.31
55.87
JPY
46%
1:500
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