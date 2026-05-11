- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 516
Прибыльных трейдов:
7 823 (74.39%)
Убыточных трейдов:
2 693 (25.61%)
Лучший трейд:
12 113.00 JPY
Худший трейд:
-25 942.00 JPY
Общая прибыль:
2 469 081.00 JPY (175 989 843 pips)
Общий убыток:
-1 881 525.00 JPY (7 384 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (35 888.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
87 556.00 JPY (64)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
4.20%
Макс. загрузка депозита:
55.28%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3073
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.20
Длинных трейдов:
3 842 (36.53%)
Коротких трейдов:
6 674 (63.47%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
55.87 JPY
Средняя прибыль:
315.62 JPY
Средний убыток:
-698.67 JPY
Макс. серия проигрышей:
60 (-74 970.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-96 553.00 JPY (16)
Прирост в месяц:
92.28%
Годовой прогноз:
1 119.62%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
183 481.00 JPY (23.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.03% (161 928.00 JPY)
По эквити:
46.03% (216 144.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10376
|JP225
|48
|BTCUSD
|10
|USOIL
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.2K
|JP225
|65
|BTCUSD
|5
|USOIL
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.2M
|JP225
|74K
|BTCUSD
|34K
|USOIL
|184
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12 113.00 JPY
Худший трейд: -25 942 JPY
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +35 888.00 JPY
Макс. убыток в серии: -74 970.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
GOLDのEAトレードをベースにGOLD以外の裁量も時々行います
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
310%
0
0
USD
USD
319K
JPY
JPY
14
60%
10 516
74%
4%
1.31
55.87
JPY
JPY
46%
1:500