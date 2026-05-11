- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 650
盈利交易:
8 676 (74.47%)
亏损交易:
2 974 (25.53%)
最好交易:
12 113.00 JPY
最差交易:
-25 942.00 JPY
毛利:
2 865 490.00 JPY (177 223 881 pips)
毛利亏损:
-2 239 369.00 JPY (8 402 356 pips)
最大连续赢利:
105 (35 888.00 JPY)
最大连续盈利:
87 556.00 JPY (64)
夏普比率:
0.06
交易活动:
4.20%
最大入金加载:
55.28%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3004
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
3.41
长期交易:
4 400 (37.77%)
短期交易:
7 250 (62.23%)
利润因子:
1.28
预期回报:
53.74 JPY
平均利润:
330.28 JPY
平均损失:
-752.98 JPY
最大连续失误:
60 (-74 970.00 JPY)
最大连续亏损:
-96 553.00 JPY (16)
每月增长:
112.62%
年度预测:
1 366.48%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
183 481.00 JPY (23.58%)
相对跌幅:
结余:
32.03% (161 928.00 JPY)
净值:
46.03% (216 144.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11510
|JP225
|48
|BTCUSD
|10
|USOIL
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.5K
|JP225
|65
|BTCUSD
|5
|USOIL
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4M
|JP225
|74K
|BTCUSD
|34K
|USOIL
|184
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12 113.00 JPY
最差交易: -25 942 JPY
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +35 888.00 JPY
最大连续亏损: -74 970.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 97
|
Exness-MT5Real8
|0.34 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.48 × 524
GOLDのEAトレードをベースにGOLD以外の裁量も時々行います
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
358%
0
0
USD
USD
366K
JPY
JPY
14
61%
11 650
74%
4%
1.27
53.74
JPY
JPY
46%
1:500