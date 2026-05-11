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信号 / MetaTrader 5 / RTAG GOLD 5M
Chuntoku Goto

RTAG GOLD 5M

Chuntoku Goto
Chuntoku Goto

Chuntoku Goto

RTAG GOLD TRADER — 基于超过10年的裁量交易经验，开发出独一无二的专用于黄金的EA。
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 200 USD per 
增长自 2026 358%
Exness-MT5Real5
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 650
盈利交易:
8 676 (74.47%)
亏损交易:
2 974 (25.53%)
最好交易:
12 113.00 JPY
最差交易:
-25 942.00 JPY
毛利:
2 865 490.00 JPY (177 223 881 pips)
毛利亏损:
-2 239 369.00 JPY (8 402 356 pips)
最大连续赢利:
105 (35 888.00 JPY)
最大连续盈利:
87 556.00 JPY (64)
夏普比率:
0.06
交易活动:
4.20%
最大入金加载:
55.28%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3004
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
3.41
长期交易:
4 400 (37.77%)
短期交易:
7 250 (62.23%)
利润因子:
1.28
预期回报:
53.74 JPY
平均利润:
330.28 JPY
平均损失:
-752.98 JPY
最大连续失误:
60 (-74 970.00 JPY)
最大连续亏损:
-96 553.00 JPY (16)
每月增长:
112.62%
年度预测:
1 366.48%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
183 481.00 JPY (23.58%)
相对跌幅:
结余:
32.03% (161 928.00 JPY)
净值:
46.03% (216 144.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11510
JP225 48
BTCUSD 10
USOIL 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.5K
JP225 65
BTCUSD 5
USOIL 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.4M
JP225 74K
BTCUSD 34K
USOIL 184
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12 113.00 JPY
最差交易: -25 942 JPY
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +35 888.00 JPY
最大连续亏损: -74 970.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real29
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
Weltrade-Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 97
Exness-MT5Real8
0.34 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.48 × 524
19 更多...
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GOLDのEAトレードをベースにGOLD以外の裁量も時々行います
没有评论
2026.07.30 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 09:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.25 05:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 07:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 06:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 05:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 04:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 03:49
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 10:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 01:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 17:46
High risk of negative slippage when copying deals
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RTAG GOLD 5M
每月200 USD
358%
0
0
USD
366K
JPY
14
61%
11 650
74%
4%
1.27
53.74
JPY
46%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载