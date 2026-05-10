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Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
206 (43.73%)
Убыточных трейдов:
265 (56.26%)
Лучший трейд:
75.80 EUR
Худший трейд:
-52.88 EUR
Общая прибыль:
1 701.31 EUR (8 659 258 pips)
Общий убыток:
-2 213.41 EUR (8 943 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (69.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
124.21 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
81.30%
Макс. загрузка депозита:
99.49%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
237 (50.32%)
Коротких трейдов:
234 (49.68%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-1.09 EUR
Средняя прибыль:
8.26 EUR
Средний убыток:
-8.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-44.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-208.98 EUR (10)
Прирост в месяц:
-35.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
514.77 EUR
Максимальная:
688.29 EUR (13.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.73% (510.29 EUR)
По эквити:
19.37% (163.85 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|US500.c
|71
|DE40n.c
|68
|XAUUSD
|38
|DJ30.c
|18
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|SOLUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-156
|US500.c
|-103
|DE40n.c
|-246
|XAUUSD
|-220
|DJ30.c
|185
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|0
|SOLUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-9K
|US500.c
|-107K
|DE40n.c
|-256K
|XAUUSD
|-19K
|DJ30.c
|108K
|USDJPY
|-337
|EURUSD
|10
|SOLUSD
|-1.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.80 EUR
Худший трейд: -53 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +69.29 EUR
Макс. убыток в серии: -44.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|0.50 × 407
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy
Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.
Approach:
- Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
- Machine learning model trained on 5+ years of historical data
- Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
- Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
- Average hold time: 1-7 hours
- Trades both directions (BUY and SELL)
- No martingale, no grid, hedging possible
- Fully systematic — no manual intervention
Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40
Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.
Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
685
EUR
EUR
13
80%
471
43%
81%
0.76
-1.09
EUR
EUR
43%
1:30