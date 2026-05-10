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Maik Prothmann

AlphaRegime MT5

Maik Prothmann
Maik Prothmann

Maik Prothmann

During the high school I developed my passion for the stock market. In order to deal further with this passion, I decided to study International Financial Management. In 2014 I graduated this study successfully with a Bachelor in International Financial Management.
1 тема 25 комментариев
0 отзывов
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -36%
GBEbrokers-LIVE
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
471
Прибыльных трейдов:
206 (43.73%)
Убыточных трейдов:
265 (56.26%)
Лучший трейд:
75.80 EUR
Худший трейд:
-52.88 EUR
Общая прибыль:
1 701.31 EUR (8 659 258 pips)
Общий убыток:
-2 213.41 EUR (8 943 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (69.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
124.21 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
81.30%
Макс. загрузка депозита:
99.49%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
237 (50.32%)
Коротких трейдов:
234 (49.68%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-1.09 EUR
Средняя прибыль:
8.26 EUR
Средний убыток:
-8.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-44.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-208.98 EUR (10)
Прирост в месяц:
-35.05%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
514.77 EUR
Максимальная:
688.29 EUR (13.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.73% (510.29 EUR)
По эквити:
19.37% (163.85 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 268
US500.c 71
DE40n.c 68
XAUUSD 38
DJ30.c 18
USDJPY 4
EURUSD 2
SOLUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -156
US500.c -103
DE40n.c -246
XAUUSD -220
DJ30.c 185
USDJPY -25
EURUSD 0
SOLUSD -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -9K
US500.c -107K
DE40n.c -256K
XAUUSD -19K
DJ30.c 108K
USDJPY -337
EURUSD 10
SOLUSD -1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.80 EUR
Худший трейд: -53 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +69.29 EUR
Макс. убыток в серии: -44.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GBEbrokers-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
0.50 × 407
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AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy

Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.

Approach:
  • Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
  • Machine learning model trained on 5+ years of historical data
  • Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
  • Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
  • Average hold time: 1-7 hours
  • Trades both directions (BUY and SELL)
  • No martingale, no grid, hedging possible
  • Fully systematic — no manual intervention

Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40 

Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.

Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.

Нет отзывов
2026.08.10 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 11:49
No swaps are charged on the signal account
2026.07.21 09:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.01 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 20:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 08:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.26 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 05:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 02:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.24 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 04:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.19 19:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlphaRegime MT5
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
685
EUR
13
80%
471
43%
81%
0.76
-1.09
EUR
43%
1:30
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