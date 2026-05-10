- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
471
盈利交易:
206 (43.73%)
亏损交易:
265 (56.26%)
最好交易:
75.80 EUR
最差交易:
-52.88 EUR
毛利:
1 701.31 EUR (8 659 258 pips)
毛利亏损:
-2 213.41 EUR (8 943 607 pips)
最大连续赢利:
8 (69.29 EUR)
最大连续盈利:
124.21 EUR (5)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
77.64%
最大入金加载:
99.49%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.74
长期交易:
237 (50.32%)
短期交易:
234 (49.68%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-1.09 EUR
平均利润:
8.26 EUR
平均损失:
-8.35 EUR
最大连续失误:
11 (-44.10 EUR)
最大连续亏损:
-208.98 EUR (10)
每月增长:
-30.73%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
514.77 EUR
最大值:
688.29 EUR (13.30%)
相对跌幅:
结余:
42.73% (510.29 EUR)
净值:
19.37% (163.85 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|268
|US500.c
|71
|DE40n.c
|68
|XAUUSD
|38
|DJ30.c
|18
|USDJPY
|4
|EURUSD
|2
|SOLUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-156
|US500.c
|-103
|DE40n.c
|-246
|XAUUSD
|-220
|DJ30.c
|185
|USDJPY
|-25
|EURUSD
|0
|SOLUSD
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-9K
|US500.c
|-107K
|DE40n.c
|-256K
|XAUUSD
|-19K
|DJ30.c
|108K
|USDJPY
|-337
|EURUSD
|10
|SOLUSD
|-1.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.80 EUR
最差交易: -53 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +69.29 EUR
最大连续亏损: -44.10 EUR
AlphaRegime - Systematic Multi-Timeframe Strategy
Fully automated algorithmic trading system operating on different timeframes.
Approach:
- Multi-timeframe analysis combining trend, momentum, and volatility indicators
- Machine learning model trained on 5+ years of historical data
- Regime-aware filtering to adapt to changing market conditions
- Fixed risk per trade with predefined TP/SL levels (1:1 risk-reward)
Characteristics:
- Average hold time: 1-7 hours
- Trades both directions (BUY and SELL)
- No martingale, no grid, hedging possible
- Fully systematic — no manual intervention
Instruments: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD, US500, DE40
Risk management: Fixed lot size with hard TP/SL on every trade. No open-ended exposure.
Past performance is not indicative of future results. Trade at your own risk.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-36%
0
0
USD
USD
685
EUR
EUR
13
80%
471
43%
78%
0.76
-1.09
EUR
EUR
43%
1:30