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Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Precision
Alan Gilberto Pirovino

Golden Precision

Alan Gilberto Pirovino
Alan Gilberto Pirovino

Alan Gilberto Pirovino

I specialize in VPS configuration, EA installation, and MT4/MT5 environment optimization.
I help traders set up their automated systems securely and ensure stable 24/7 operation.
I help optimize your EA environment for stability and resource efficiency on VPS.
2 комментария
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -28%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
148 (62.71%)
Убыточных трейдов:
88 (37.29%)
Лучший трейд:
31.60 EUR
Худший трейд:
-64.55 EUR
Общая прибыль:
593.26 EUR (68 075 pips)
Общий убыток:
-958.24 EUR (106 857 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (56.23 EUR)
Макс. прибыль в серии:
76.87 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
8.81%
Макс. загрузка депозита:
11.33%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
167 (70.76%)
Коротких трейдов:
69 (29.24%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-1.55 EUR
Средняя прибыль:
4.01 EUR
Средний убыток:
-10.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-526.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-526.58 EUR (15)
Прирост в месяц:
-41.45%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
364.98 EUR
Максимальная:
633.27 EUR (49.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.79% (633.27 EUR)
По эквити:
36.37% (537.86 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r -416
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.60 EUR
Худший трейд: -65 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +56.23 EUR
Макс. убыток в серии: -526.58 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Это совершенно другая стратегия по сравнению с уже существующими, но с очень важной философией:

👉 она очень близка к концепции Forex Classico, так как использует консервативный и высокоселективный подход.

Это не стратегия, которая постоянно открывает сделки.

👉 Она работает терпеливо, ожидая только действительно благоприятных рыночных условий.

⚙️ Как работает стратегия

• Мульти-логическая стратегия с анализом тренда и волатильности

• Продвинутые фильтры для отбора только высоковероятных сетапов

• Адаптивная система, подстраивающаяся под рыночные условия

• Торговля сосредоточена исключительно на XAUUSD (Золото)

Избирательные входы → меньше сделок, но более точные

👉 Операционная структура основана на продвинутой логике управления сеткой, но с совершенно иным подходом по сравнению с традиционными системами:

❌ Без мартингейла
❌ Без импульсивной торговли
❌ Без жёстких стоп-лоссов

👉 Система управляет позициями динамично и контролируемо, адаптируясь к рынку.

🧠 Логика стратегии

Ключевой момент только один:

👉 высокая избирательность

Система использует множество фильтров и очень строгие условия входа.

👉 Не форсирует сделки
👉 Избегает входов в неопределённых рыночных фазах

Позиции открываются только тогда, когда рыночная ситуация действительно благоприятна, с подходом, основанным на точности и контроле.

🛡 Управление рисками

Максимальный установленный drawdown: 30%
За последние 8 месяцев система ни разу не превысила примерно 4% drawdown.
Лимит в 30% предусмотрен исключительно для экстремальных рыночных сценариев.

👉 Цель — сохранять стабильность и устойчивость в долгосрочной перспективе.

💰 Торговые условия

Рекомендуемый минимальный депозит: 500€
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500

🎯 Сильные стороны

• Интеллектуальный и высокоселективный подход

• Философия, похожая на Forex Classico (меньше сделок — выше качество)

• Продвинутая сеточная структура без мартингейла

• Более высокая стабильность в copy trading

• Снижение количества ненужных сделок

Идеально подходит для тех, кто ищет точность и контроль при торговле золотом.

⚠️ Стратегическое позиционирование

👉 По моему мнению, эта стратегия представляет собой второй самый надёжный столп всей системы.

Она была создана как дополнение к Forex Classico с особым фокусом на золото, сохраняя при этом консервативный подход.

⚠️ Важное примечание

Эта стратегия не предназначена для тех, кто ищет постоянную активность или мгновенные результаты.

👉 Это стратегия, построенная на логике, терпении и точности.

🚀 Заключение

Gold Precision была создана с одной чёткой целью:

👉 входить реже, но входить лучше.


Нет отзывов
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 16:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 15:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 12:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 22:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 05:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 20:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 19:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 21:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.20 21:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.20 19:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.15 07:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 20:57
Share of trading days is too low
2026.05.12 20:57
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Precision
100 USD в месяц
-28%
0
0
USD
852
EUR
12
94%
236
62%
9%
0.61
-1.55
EUR
43%
1:500
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