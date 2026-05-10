- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Это совершенно другая стратегия по сравнению с уже существующими, но с очень важной философией:
👉 она очень близка к концепции Forex Classico, так как использует консервативный и высокоселективный подход.
Это не стратегия, которая постоянно открывает сделки.
👉 Она работает терпеливо, ожидая только действительно благоприятных рыночных условий.
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⚙️ Как работает стратегия
• Мульти-логическая стратегия с анализом тренда и волатильности
• Продвинутые фильтры для отбора только высоковероятных сетапов
• Адаптивная система, подстраивающаяся под рыночные условия
• Торговля сосредоточена исключительно на XAUUSD (Золото)
Избирательные входы → меньше сделок, но более точные
👉 Операционная структура основана на продвинутой логике управления сеткой, но с совершенно иным подходом по сравнению с традиционными системами:
❌ Без мартингейла
❌ Без импульсивной торговли
❌ Без жёстких стоп-лоссов
👉 Система управляет позициями динамично и контролируемо, адаптируясь к рынку.
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🧠 Логика стратегии
Ключевой момент только один:
👉 высокая избирательность
Система использует множество фильтров и очень строгие условия входа.
👉 Не форсирует сделки
👉 Избегает входов в неопределённых рыночных фазах
Позиции открываются только тогда, когда рыночная ситуация действительно благоприятна, с подходом, основанным на точности и контроле.
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🛡 Управление рисками
Максимальный установленный drawdown: 30%
За последние 8 месяцев система ни разу не превысила примерно 4% drawdown.
Лимит в 30% предусмотрен исключительно для экстремальных рыночных сценариев.
👉 Цель — сохранять стабильность и устойчивость в долгосрочной перспективе.
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💰 Торговые условия
Рекомендуемый минимальный депозит: 500€
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500
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🎯 Сильные стороны
• Интеллектуальный и высокоселективный подход
• Философия, похожая на Forex Classico (меньше сделок — выше качество)
• Продвинутая сеточная структура без мартингейла
• Более высокая стабильность в copy trading
• Снижение количества ненужных сделок
Идеально подходит для тех, кто ищет точность и контроль при торговле золотом.
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⚠️ Стратегическое позиционирование
👉 По моему мнению, эта стратегия представляет собой второй самый надёжный столп всей системы.
Она была создана как дополнение к Forex Classico с особым фокусом на золото, сохраняя при этом консервативный подход.
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⚠️ Важное примечание
Эта стратегия не предназначена для тех, кто ищет постоянную активность или мгновенные результаты.
👉 Это стратегия, построенная на логике, терпении и точности.
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🚀 Заключение
Gold Precision была создана с одной чёткой целью:
👉 входить реже, но входить лучше.
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