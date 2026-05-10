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Alan Gilberto Pirovino

Golden Precision

Alan Gilberto Pirovino
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I specialize in VPS configuration, EA installation, and MT4/MT5 environment optimization.
I help traders set up their automated systems securely and ensure stable 24/7 operation.
I help optimize your EA environment for stability and resource efficiency on VPS.
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交易:
236
盈利交易:
148 (62.71%)
亏损交易:
88 (37.29%)
最好交易:
31.60 EUR
最差交易:
-64.55 EUR
毛利:
593.26 EUR (68 075 pips)
毛利亏损:
-958.24 EUR (106 857 pips)
最大连续赢利:
11 (56.23 EUR)
最大连续盈利:
76.87 EUR (6)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
8.81%
最大入金加载:
11.33%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.58
长期交易:
167 (70.76%)
短期交易:
69 (29.24%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-1.55 EUR
平均利润:
4.01 EUR
平均损失:
-10.89 EUR
最大连续失误:
15 (-526.58 EUR)
最大连续亏损:
-526.58 EUR (15)
每月增长:
-42.63%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
364.98 EUR
最大值:
633.27 EUR (49.93%)
相对跌幅:
结余:
42.79% (633.27 EUR)
净值:
36.37% (537.86 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r -416
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +31.60 EUR
最差交易: -65 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +56.23 EUR
最大连续亏损: -526.58 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

这是一个与现有策略完全不同的系统，但它拥有一个非常重要的理念：

👉 它非常接近 Forex Classico 的理念，因为它采用了保守且高度筛选的交易方式。

这并不是一个持续不断开仓的策略。

👉 它会耐心等待，只在真正有利的市场条件下进行交易。

⚙️ 策略如何运作

• 多逻辑策略，结合趋势与波动率分析

• 高级过滤系统，仅选择高概率交易机会

• 自适应系统，可根据市场状况动态调整

• 交易专注于 XAUUSD（黄金）

精选入场 → 更少的交易，但更加精准

👉 该策略基于一种先进的网格管理逻辑，但与传统系统有着完全不同的理念：

❌ 无马丁格尔
❌ 无冲动交易
❌ 无固定止损

👉 系统会以动态且可控的方式管理仓位，并根据市场变化进行调整。

🧠 策略逻辑

核心重点只有一个：

👉 高度筛选

系统采用大量过滤条件以及非常严格的入场规则。

👉 不会强行开仓
👉 避免在不确定市场阶段入场

只有在市场环境明显有利时才会开仓，整体理念建立在精准与控制之上。

🛡 风险管理

最大回撤设定：30%
在过去 8 个月中，系统从未超过约 4% 的回撤。
30% 的限制仅用于极端市场情况。

👉 目标是在长期内保持稳定性与持续性。

💰 交易条件

建议最低入金：500€
建议杠杆：1:500

🎯 核心优势

• 智能且高度筛选的交易方式

• 类似 Forex Classico 的理念（更少交易，更高质量）

• 无马丁格尔的高级网格结构

• 更稳定的跟单交易表现

• 减少不必要的交易

非常适合追求黄金交易精准度与控制力的人。

⚠️ 战略定位

👉 在我看来，这个策略是整个系统中第二个最稳固的核心支柱。

它的诞生是为了配合 Forex Classico，并专注于黄金交易，同时保持保守型理念。

⚠️ 重要说明

该策略并不适合追求持续频繁交易或快速结果的人。

👉 这是一个建立在逻辑、耐心与精准基础上的策略。

🚀 结论

Gold Precision 的诞生只有一个明确目标：

👉 更少进场，但更精准进场。


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2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 16:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 15:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 12:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 22:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.21 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 06:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 05:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 09:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 20:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.28 19:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 21:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.20 21:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.20 19:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.15 07:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.12 20:57
Share of trading days is too low
2026.05.12 20:57
Share of days for 80% of trades is too low
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852
EUR
12
94%
236
62%
9%
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-1.55
EUR
43%
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