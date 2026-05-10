- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-416
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
这是一个与现有策略完全不同的系统，但它拥有一个非常重要的理念：
👉 它非常接近 Forex Classico 的理念，因为它采用了保守且高度筛选的交易方式。
这并不是一个持续不断开仓的策略。
👉 它会耐心等待，只在真正有利的市场条件下进行交易。
⸻
⚙️ 策略如何运作
• 多逻辑策略，结合趋势与波动率分析
• 高级过滤系统，仅选择高概率交易机会
• 自适应系统，可根据市场状况动态调整
• 交易专注于 XAUUSD（黄金）
精选入场 → 更少的交易，但更加精准
👉 该策略基于一种先进的网格管理逻辑，但与传统系统有着完全不同的理念：
❌ 无马丁格尔
❌ 无冲动交易
❌ 无固定止损
👉 系统会以动态且可控的方式管理仓位，并根据市场变化进行调整。
⸻
🧠 策略逻辑
核心重点只有一个：
👉 高度筛选
系统采用大量过滤条件以及非常严格的入场规则。
👉 不会强行开仓
👉 避免在不确定市场阶段入场
只有在市场环境明显有利时才会开仓，整体理念建立在精准与控制之上。
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🛡 风险管理
最大回撤设定：30%
在过去 8 个月中，系统从未超过约 4% 的回撤。
30% 的限制仅用于极端市场情况。
👉 目标是在长期内保持稳定性与持续性。
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💰 交易条件
建议最低入金：500€
建议杠杆：1:500
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🎯 核心优势
• 智能且高度筛选的交易方式
• 类似 Forex Classico 的理念（更少交易，更高质量）
• 无马丁格尔的高级网格结构
• 更稳定的跟单交易表现
• 减少不必要的交易
非常适合追求黄金交易精准度与控制力的人。
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⚠️ 战略定位
👉 在我看来，这个策略是整个系统中第二个最稳固的核心支柱。
它的诞生是为了配合 Forex Classico，并专注于黄金交易，同时保持保守型理念。
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⚠️ 重要说明
该策略并不适合追求持续频繁交易或快速结果的人。
👉 这是一个建立在逻辑、耐心与精准基础上的策略。
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🚀 结论
Gold Precision 的诞生只有一个明确目标：
👉 更少进场，但更精准进场。
USD
EUR
EUR