- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
58 (58.00%)
Убыточных трейдов:
42 (42.00%)
Лучший трейд:
505.20 USD
Худший трейд:
-445.80 USD
Общая прибыль:
5 540.94 USD (11 851 pips)
Общий убыток:
-3 482.82 USD (7 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (224.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.53 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
57.82%
Макс. загрузка депозита:
17.85%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
52 (52.00%)
Коротких трейдов:
48 (48.00%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
20.58 USD
Средняя прибыль:
95.53 USD
Средний убыток:
-82.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 099.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 099.45 USD (9)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.69%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.46 USD
Максимальная:
1 123.70 USD (1.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.11% (1 122.16 USD)
По эквити:
3.07% (3 095.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|94
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.2K
|XAUUSD
|-130
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.3K
|XAUUSD
|617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +505.20 USD
Худший трейд: -446 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +224.79 USD
Макс. убыток в серии: -1 099.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
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probando mi estrategia para ver si soy rentable y poder vivir de esto :)
Нет отзывов
Hemos hecho algunas mejoras en la gestion del riesgo del bot
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
13
96%
100
58%
58%
1.59
20.58
USD
USD
3%
1:200