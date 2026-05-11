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Сигналы / MetaTrader 5 / Eguia Quant Labs
Alejandro Estrada Eguia

Eguia Quant Labs

Alejandro Estrada Eguia
Alejandro Estrada Eguia

Alejandro Estrada Eguia

Fanatico de los Robots de Trading :)
Me gusta ver peliculas en Netflix
4 комментария
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
58 (58.00%)
Убыточных трейдов:
42 (42.00%)
Лучший трейд:
505.20 USD
Худший трейд:
-445.80 USD
Общая прибыль:
5 540.94 USD (11 851 pips)
Общий убыток:
-3 482.82 USD (7 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (224.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.53 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
57.82%
Макс. загрузка депозита:
17.85%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
52 (52.00%)
Коротких трейдов:
48 (48.00%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
20.58 USD
Средняя прибыль:
95.53 USD
Средний убыток:
-82.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 099.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 099.45 USD (9)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.69%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.46 USD
Максимальная:
1 123.70 USD (1.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.11% (1 122.16 USD)
По эквити:
3.07% (3 095.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 94
XAUUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.2K
XAUUSD -130
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 3.3K
XAUUSD 617
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +505.20 USD
Худший трейд: -446 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +224.79 USD
Макс. убыток в серии: -1 099.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.33 × 12
Darwinex-Live
0.37 × 2196
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
RoboForex-Pro
4.50 × 18
еще 12...
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probando mi estrategia para ver si soy rentable y poder vivir de esto :)
Нет отзывов
2026.08.03 10:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 10:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.24 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 20:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.14 12:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.02 16:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.02 15:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 21:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.31 21:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.31 21:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 19:50 2026.05.25 19:50:20  

Hemos hecho algunas mejoras en la gestion del riesgo del bot

2026.05.19 18:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 17:54
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.05.11 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.11 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eguia Quant Labs
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
13
96%
100
58%
58%
1.59
20.58
USD
3%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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