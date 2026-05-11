- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
60 (58.82%)
亏损交易:
42 (41.18%)
最好交易:
505.20 USD
最差交易:
-445.80 USD
毛利:
5 599.48 USD (12 049 pips)
毛利亏损:
-3 484.30 USD (7 978 pips)
最大连续赢利:
7 (224.79 USD)
最大连续盈利:
1 001.53 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
56.29%
最大入金加载:
17.85%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.88
长期交易:
53 (51.96%)
短期交易:
49 (48.04%)
利润因子:
1.61
预期回报:
20.74 USD
平均利润:
93.32 USD
平均损失:
-82.96 USD
最大连续失误:
9 (-1 099.45 USD)
最大连续亏损:
-1 099.45 USD (9)
每月增长:
0.77%
年度预测:
9.37%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
131.46 USD
最大值:
1 123.70 USD (1.11%)
相对跌幅:
结余:
1.11% (1 122.16 USD)
净值:
3.07% (3 095.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|96
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2.2K
|XAUUSD
|-130
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|3.5K
|XAUUSD
|617
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +505.20 USD
最差交易: -446 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +224.79 USD
最大连续亏损: -1 099.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 12
|
Darwinex-Live
|0.37 × 2196
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
RoboForex-Pro
|4.50 × 18
probando mi estrategia para ver si soy rentable y poder vivir de esto :)
没有评论
Hemos hecho algunas mejoras en la gestion del riesgo del bot
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
14
96%
102
58%
56%
1.60
20.74
USD
USD
3%
1:200