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Сигналы / MetaTrader 4 / CryptoZif
Roman Meskhidze

CryptoZif

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Блог о Форекс - www.profxportal.com
3 продукта 5 сигналов 13 тем 59 комментариев
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 86%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 210
Прибыльных трейдов:
837 (69.17%)
Убыточных трейдов:
373 (30.83%)
Лучший трейд:
328.20 USD
Худший трейд:
-326.22 USD
Общая прибыль:
10 644.31 USD (34 720 904 pips)
Общий убыток:
-6 179.09 USD (29 075 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (222.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
613 (50.66%)
Коротких трейдов:
597 (49.34%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.69 USD
Средняя прибыль:
12.72 USD
Средний убыток:
-16.57 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-885.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-885.22 USD (14)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
977.30 USD
Максимальная:
1 048.16 USD (20.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.67% (1 048.16 USD)
По эквити:
77.12% (7 112.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 896
ETHUSD 248
XTIUSD 66
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 5K
ETHUSD -421
XTIUSD -73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 6.1M
ETHUSD -251K
XTIUSD -18K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +328.20 USD
Худший трейд: -326 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +222.25 USD
Макс. убыток в серии: -885.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Weltrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
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Торговля идет авторским роботом MultiFXbot на криптовалютах
Нет отзывов
2026.07.02 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 21:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 20:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 19:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 12:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 22:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 20:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 13:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 12:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CryptoZif
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
19K
USD
29
100%
1 210
69%
100%
1.72
3.69
USD
77%
1:500
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