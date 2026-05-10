- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 210
Прибыльных трейдов:
837 (69.17%)
Убыточных трейдов:
373 (30.83%)
Лучший трейд:
328.20 USD
Худший трейд:
-326.22 USD
Общая прибыль:
10 644.31 USD (34 720 904 pips)
Общий убыток:
-6 179.09 USD (29 075 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (222.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
539.73 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
28.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
613 (50.66%)
Коротких трейдов:
597 (49.34%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.69 USD
Средняя прибыль:
12.72 USD
Средний убыток:
-16.57 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-885.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-885.22 USD (14)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
977.30 USD
Максимальная:
1 048.16 USD (20.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.67% (1 048.16 USD)
По эквити:
77.12% (7 112.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|896
|ETHUSD
|248
|XTIUSD
|66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|5K
|ETHUSD
|-421
|XTIUSD
|-73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|6.1M
|ETHUSD
|-251K
|XTIUSD
|-18K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +328.20 USD
Худший трейд: -326 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +222.25 USD
Макс. убыток в серии: -885.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Торговля идет авторским роботом MultiFXbot на криптовалютах
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
29
100%
1 210
69%
100%
1.72
3.69
USD
USD
77%
1:500