- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 211
盈利交易:
838 (69.19%)
亏损交易:
373 (30.80%)
最好交易:
328.20 USD
最差交易:
-326.22 USD
毛利:
10 647.95 USD (34 760 904 pips)
毛利亏损:
-6 179.09 USD (29 075 353 pips)
最大连续赢利:
34 (222.25 USD)
最大连续盈利:
539.73 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
28.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
23 小时
采收率:
4.26
长期交易:
613 (50.62%)
短期交易:
598 (49.38%)
利润因子:
1.72
预期回报:
3.69 USD
平均利润:
12.71 USD
平均损失:
-16.57 USD
最大连续失误:
14 (-885.22 USD)
最大连续亏损:
-885.22 USD (14)
每月增长:
1.23%
年度预测:
14.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
977.30 USD
最大值:
1 048.16 USD (20.67%)
相对跌幅:
结余:
20.67% (1 048.16 USD)
净值:
77.12% (7 112.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|897
|ETHUSD
|248
|XTIUSD
|66
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|5K
|ETHUSD
|-421
|XTIUSD
|-73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|6.1M
|ETHUSD
|-251K
|XTIUSD
|-18K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +328.20 USD
最差交易: -326 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +222.25 USD
最大连续亏损: -885.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
86%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
29
100%
1 211
69%
100%
1.72
3.69
USD
USD
77%
1:500