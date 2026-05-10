信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CryptoZif
Roman Meskhidze

CryptoZif

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Blog www.profxportal.com
3 产品 5 信号 13 主题 59 评论
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 86%
Weltrade-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 211
盈利交易:
838 (69.19%)
亏损交易:
373 (30.80%)
最好交易:
328.20 USD
最差交易:
-326.22 USD
毛利:
10 647.95 USD (34 760 904 pips)
毛利亏损:
-6 179.09 USD (29 075 353 pips)
最大连续赢利:
34 (222.25 USD)
最大连续盈利:
539.73 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
28.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
23 小时
采收率:
4.26
长期交易:
613 (50.62%)
短期交易:
598 (49.38%)
利润因子:
1.72
预期回报:
3.69 USD
平均利润:
12.71 USD
平均损失:
-16.57 USD
最大连续失误:
14 (-885.22 USD)
最大连续亏损:
-885.22 USD (14)
每月增长:
1.23%
年度预测:
14.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
977.30 USD
最大值:
1 048.16 USD (20.67%)
相对跌幅:
结余:
20.67% (1 048.16 USD)
净值:
77.12% (7 112.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 897
ETHUSD 248
XTIUSD 66
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 5K
ETHUSD -421
XTIUSD -73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 6.1M
ETHUSD -251K
XTIUSD -18K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +328.20 USD
最差交易: -326 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +222.25 USD
最大连续亏损: -885.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Weltrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This signal trades by authors MultiFXbot EA on Crypto assets
没有评论
2026.07.02 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 07:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 21:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 20:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 19:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 23:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 13:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 12:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 22:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 20:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 13:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 12:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CryptoZif
每月30 USD
86%
0
0
USD
19K
USD
29
100%
1 211
69%
100%
1.72
3.69
USD
77%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载