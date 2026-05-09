- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
101 (79.52%)
Убыточных трейдов:
26 (20.47%)
Лучший трейд:
15.09 USD
Худший трейд:
-31.71 USD
Общая прибыль:
343.77 USD (34 404 pips)
Общий убыток:
-132.11 USD (13 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (87.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.33 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
2.11%
Макс. загрузка депозита:
21.04%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
57 (44.88%)
Коротких трейдов:
70 (55.12%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.16 USD (3)
Прирост в месяц:
5.72%
Годовой прогноз:
69.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
71.59 USD (14.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.74% (71.58 USD)
По эквити:
18.31% (47.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|99
|XAUUSD-ECN
|28
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|148
|XAUUSD-ECN
|64
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|15K
|XAUUSD-ECN
|6.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.09 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.33 USD
Макс. убыток в серии: -18.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
13
100%
127
79%
2%
2.60
1.67
USD
USD
18%
1:500