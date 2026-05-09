СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lizard VT STP
Marco Scherer

Lizard VT STP

Marco Scherer
Marco Scherer

Marco Scherer

4.3 (52)
I am not always available immediately and may read some messages with a delay.
For support regarding my EAs, please contact my official support representative:
5 продуктов 2 сигнала 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 85%
VTMarkets-Live 6
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
101 (79.52%)
Убыточных трейдов:
26 (20.47%)
Лучший трейд:
15.09 USD
Худший трейд:
-31.71 USD
Общая прибыль:
343.77 USD (34 404 pips)
Общий убыток:
-132.11 USD (13 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (87.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.33 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
2.11%
Макс. загрузка депозита:
21.04%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
57 (44.88%)
Коротких трейдов:
70 (55.12%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
1.67 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.16 USD (3)
Прирост в месяц:
5.72%
Годовой прогноз:
69.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
71.59 USD (14.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.74% (71.58 USD)
По эквити:
18.31% (47.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 99
XAUUSD-ECN 28
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 148
XAUUSD-ECN 64
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 15K
XAUUSD-ECN 6.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.09 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +87.33 USD
Макс. убыток в серии: -18.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.21 02:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.05 00:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 23:58
Share of trading days is too low
2026.05.11 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.09 06:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 06:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 06:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.09 06:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.09 06:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lizard VT STP
999 USD в месяц
85%
0
0
USD
462
USD
13
100%
127
79%
2%
2.60
1.67
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.