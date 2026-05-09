- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
101 (77.09%)
亏损交易:
30 (22.90%)
最好交易:
15.09 USD
最差交易:
-31.71 USD
毛利:
343.77 USD (34 404 pips)
毛利亏损:
-135.90 USD (13 478 pips)
最大连续赢利:
24 (87.33 USD)
最大连续盈利:
87.33 USD (24)
夏普比率:
0.30
交易活动:
2.11%
最大入金加载:
21.04%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
2.90
长期交易:
61 (46.56%)
短期交易:
70 (53.44%)
利润因子:
2.53
预期回报:
1.59 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
5 (-18.00 USD)
最大连续亏损:
-61.16 USD (3)
每月增长:
2.06%
年度预测:
24.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
71.59 USD (14.74%)
相对跌幅:
结余:
14.74% (71.58 USD)
净值:
18.31% (47.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|103
|XAUUSD-ECN
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|144
|XAUUSD-ECN
|64
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|14K
|XAUUSD-ECN
|6.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.09 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +87.33 USD
最大连续亏损: -18.00 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
83%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
14
100%
131
77%
2%
2.52
1.59
USD
USD
18%
1:500