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Сигналы / MetaTrader 5 / Portfolio Strategy 2
Ming Bo

Portfolio Strategy 2

Ming Bo
Ming Bo

Ming Bo

2 (2)
4 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 87%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 366
Прибыльных трейдов:
844 (61.78%)
Убыточных трейдов:
522 (38.21%)
Лучший трейд:
131.18 USD
Худший трейд:
-83.99 USD
Общая прибыль:
5 876.44 USD (6 470 569 pips)
Общий убыток:
-4 597.21 USD (6 191 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (79.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.49%
Макс. загрузка депозита:
21.44%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
749 (54.83%)
Коротких трейдов:
617 (45.17%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-44.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.56 USD (5)
Прирост в месяц:
27.19%
Годовой прогноз:
329.87%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
380.50 USD (18.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.62% (379.90 USD)
По эквити:
6.64% (133.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 478
BTCUSD 238
USDJPY 168
GBPUSD 126
EURUSD 126
NASUSD 111
GBPAUD 49
EURAUD 32
AUDCAD 24
AUDUSD 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 979
BTCUSD 16
USDJPY 62
GBPUSD 2
EURUSD 4
NASUSD 32
GBPAUD 56
EURAUD 73
AUDCAD 23
AUDUSD 33
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 99K
BTCUSD 160K
USDJPY 9.2K
GBPUSD 937
EURUSD 1.2K
NASUSD 3.8K
GBPAUD 1.6K
EURAUD 1.4K
AUDCAD 518
AUDUSD 392
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +131.18 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +79.54 USD
Макс. убыток в серии: -44.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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Нет отзывов
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 07:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 04:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 13:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 21:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 06:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portfolio Strategy 2
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
2.7K
USD
16
97%
1 366
61%
94%
1.27
0.94
USD
19%
1:500
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