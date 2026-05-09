- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 366
Прибыльных трейдов:
844 (61.78%)
Убыточных трейдов:
522 (38.21%)
Лучший трейд:
131.18 USD
Худший трейд:
-83.99 USD
Общая прибыль:
5 876.44 USD (6 470 569 pips)
Общий убыток:
-4 597.21 USD (6 191 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (79.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
266.52 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.49%
Макс. загрузка депозита:
21.44%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.36
Длинных трейдов:
749 (54.83%)
Коротких трейдов:
617 (45.17%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
6.96 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-44.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.56 USD (5)
Прирост в месяц:
27.19%
Годовой прогноз:
329.87%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
380.50 USD (18.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.62% (379.90 USD)
По эквити:
6.64% (133.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|478
|BTCUSD
|238
|USDJPY
|168
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|126
|NASUSD
|111
|GBPAUD
|49
|EURAUD
|32
|AUDCAD
|24
|AUDUSD
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|979
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|62
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|4
|NASUSD
|32
|GBPAUD
|56
|EURAUD
|73
|AUDCAD
|23
|AUDUSD
|33
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|99K
|BTCUSD
|160K
|USDJPY
|9.2K
|GBPUSD
|937
|EURUSD
|1.2K
|NASUSD
|3.8K
|GBPAUD
|1.6K
|EURAUD
|1.4K
|AUDCAD
|518
|AUDUSD
|392
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.18 USD
Худший трейд: -84 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +79.54 USD
Макс. убыток в серии: -44.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|19.25 × 8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
16
97%
1 366
61%
94%
1.27
0.94
USD
USD
19%
1:500