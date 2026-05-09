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Ming Bo

Portfolio Strategy 2

Ming Bo
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Ming Bo

2 (2)
4 信号 1 评论
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可靠性
16
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增长自 2026 87%
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交易:
1 396
盈利交易:
859 (61.53%)
亏损交易:
537 (38.47%)
最好交易:
131.18 USD
最差交易:
-83.99 USD
毛利:
5 925.47 USD (6 525 212 pips)
毛利亏损:
-4 651.16 USD (6 238 798 pips)
最大连续赢利:
25 (79.54 USD)
最大连续盈利:
266.52 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
94.49%
最大入金加载:
21.44%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.35
长期交易:
773 (55.37%)
短期交易:
623 (44.63%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
6.90 USD
平均损失:
-8.66 USD
最大连续失误:
8 (-44.89 USD)
最大连续亏损:
-193.56 USD (5)
每月增长:
26.28%
年度预测:
318.92%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
380.50 USD (18.66%)
相对跌幅:
结余:
18.62% (379.90 USD)
净值:
6.64% (133.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 482
BTCUSD 243
USDJPY 174
GBPUSD 131
EURUSD 130
NASUSD 116
GBPAUD 49
EURAUD 33
AUDCAD 24
AUDUSD 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 946
BTCUSD 17
USDJPY 64
GBPUSD -3
EURUSD 0
NASUSD 62
GBPAUD 56
EURAUD 76
AUDCAD 23
AUDUSD 33
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 168K
USDJPY 9.5K
GBPUSD 480
EURUSD 915
NASUSD 6.9K
GBPAUD 1.6K
EURAUD 1.4K
AUDCAD 518
AUDUSD 392
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +131.18 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +79.54 USD
最大连续亏损: -44.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
STARTRADERFinancial-Live 3
19.25 × 8
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没有评论
2026.07.06 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.30 07:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 04:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.08 08:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 22:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.25 13:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.25 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.22 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 21:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 06:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio Strategy 2
每月30 USD
87%
0
0
USD
2.7K
USD
16
97%
1 396
61%
94%
1.27
0.91
USD
19%
1:500
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