- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 396
盈利交易:
859 (61.53%)
亏损交易:
537 (38.47%)
最好交易:
131.18 USD
最差交易:
-83.99 USD
毛利:
5 925.47 USD (6 525 212 pips)
毛利亏损:
-4 651.16 USD (6 238 798 pips)
最大连续赢利:
25 (79.54 USD)
最大连续盈利:
266.52 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
94.49%
最大入金加载:
21.44%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.35
长期交易:
773 (55.37%)
短期交易:
623 (44.63%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
6.90 USD
平均损失:
-8.66 USD
最大连续失误:
8 (-44.89 USD)
最大连续亏损:
-193.56 USD (5)
每月增长:
26.28%
年度预测:
318.92%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
380.50 USD (18.66%)
相对跌幅:
结余:
18.62% (379.90 USD)
净值:
6.64% (133.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|482
|BTCUSD
|243
|USDJPY
|174
|GBPUSD
|131
|EURUSD
|130
|NASUSD
|116
|GBPAUD
|49
|EURAUD
|33
|AUDCAD
|24
|AUDUSD
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|946
|BTCUSD
|17
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|-3
|EURUSD
|0
|NASUSD
|62
|GBPAUD
|56
|EURAUD
|76
|AUDCAD
|23
|AUDUSD
|33
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|168K
|USDJPY
|9.5K
|GBPUSD
|480
|EURUSD
|915
|NASUSD
|6.9K
|GBPAUD
|1.6K
|EURAUD
|1.4K
|AUDCAD
|518
|AUDUSD
|392
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +131.18 USD
最差交易: -84 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +79.54 USD
最大连续亏损: -44.89 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
87%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
16
97%
1 396
61%
94%
1.27
0.91
USD
USD
19%
1:500