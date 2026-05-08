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Zaheer Khan

The Real Break Out

Zaheer Khan
Zaheer Khan

Zaheer Khan

0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
Exness-MT5Real33
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
603
Прибыльных трейдов:
382 (63.34%)
Убыточных трейдов:
221 (36.65%)
Лучший трейд:
231.82 USD
Худший трейд:
-77.06 USD
Общая прибыль:
3 882.42 USD (2 182 245 pips)
Общий убыток:
-3 986.34 USD (1 765 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (96.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
8.14%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
328 (54.39%)
Коротких трейдов:
275 (45.61%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
10.16 USD
Средний убыток:
-18.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-231.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.60 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
466.47 USD
Максимальная:
635.47 USD (74.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.52% (630.58 USD)
По эквити:
10.98% (191.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 595
BTCUSD 5
ETHUSD 1
EURUSD 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -103
BTCUSD -1
ETHUSD 0
EURUSD 0
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 425K
BTCUSD -9K
ETHUSD 40
EURUSD -2
USDJPY 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +231.82 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +96.13 USD
Макс. убыток в серии: -231.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Breakout strategy for Gold. No Martingale No grid. Big Risk to reward 
Нет отзывов
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.16 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.24 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 00:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.14 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Real Break Out
50 USD в месяц
-10%
0
0
USD
1.4K
USD
17
22%
603
63%
8%
0.97
-0.17
USD
31%
1:400
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