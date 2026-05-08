- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
603
Прибыльных трейдов:
382 (63.34%)
Убыточных трейдов:
221 (36.65%)
Лучший трейд:
231.82 USD
Худший трейд:
-77.06 USD
Общая прибыль:
3 882.42 USD (2 182 245 pips)
Общий убыток:
-3 986.34 USD (1 765 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (96.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
8.14%
Макс. загрузка депозита:
11.74%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
328 (54.39%)
Коротких трейдов:
275 (45.61%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
10.16 USD
Средний убыток:
-18.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-231.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-231.60 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.36%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
466.47 USD
Максимальная:
635.47 USD (74.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.52% (630.58 USD)
По эквити:
10.98% (191.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|595
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-103
|BTCUSD
|-1
|ETHUSD
|0
|EURUSD
|0
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|425K
|BTCUSD
|-9K
|ETHUSD
|40
|EURUSD
|-2
|USDJPY
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +231.82 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +96.13 USD
Макс. убыток в серии: -231.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Breakout strategy for Gold. No Martingale No grid. Big Risk to reward
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
17
22%
603
63%
8%
0.97
-0.17
USD
USD
31%
1:400