- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
603
盈利交易:
382 (63.34%)
亏损交易:
221 (36.65%)
最好交易:
231.82 USD
最差交易:
-77.06 USD
毛利:
3 882.42 USD (2 182 245 pips)
毛利亏损:
-3 986.34 USD (1 765 756 pips)
最大连续赢利:
21 (96.13 USD)
最大连续盈利:
243.24 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
6.90%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
328 (54.39%)
短期交易:
275 (45.61%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
10.16 USD
平均损失:
-18.04 USD
最大连续失误:
10 (-231.60 USD)
最大连续亏损:
-231.60 USD (10)
每月增长:
-25.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
466.47 USD
最大值:
635.47 USD (74.62%)
相对跌幅:
结余:
30.52% (630.58 USD)
净值:
10.98% (191.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|595
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-103
|BTCUSD
|-1
|ETHUSD
|0
|EURUSD
|0
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|425K
|BTCUSD
|-9K
|ETHUSD
|40
|EURUSD
|-2
|USDJPY
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +231.82 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +96.13 USD
最大连续亏损: -231.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Breakout strategy for Gold. No Martingale No grid. Big Risk to reward
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-10%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
17
22%
603
63%
7%
0.97
-0.17
USD
USD
31%
1:400