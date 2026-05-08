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Zaheer Khan

The Real Break Out

Zaheer Khan
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交易:
603
盈利交易:
382 (63.34%)
亏损交易:
221 (36.65%)
最好交易:
231.82 USD
最差交易:
-77.06 USD
毛利:
3 882.42 USD (2 182 245 pips)
毛利亏损:
-3 986.34 USD (1 765 756 pips)
最大连续赢利:
21 (96.13 USD)
最大连续盈利:
243.24 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
6.90%
最大入金加载:
11.74%
最近交易:
22 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
328 (54.39%)
短期交易:
275 (45.61%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
10.16 USD
平均损失:
-18.04 USD
最大连续失误:
10 (-231.60 USD)
最大连续亏损:
-231.60 USD (10)
每月增长:
-25.99%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
466.47 USD
最大值:
635.47 USD (74.62%)
相对跌幅:
结余:
30.52% (630.58 USD)
净值:
10.98% (191.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 595
BTCUSD 5
ETHUSD 1
EURUSD 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -103
BTCUSD -1
ETHUSD 0
EURUSD 0
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 425K
BTCUSD -9K
ETHUSD 40
EURUSD -2
USDJPY 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +231.82 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +96.13 USD
最大连续亏损: -231.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Breakout strategy for Gold. No Martingale No grid. Big Risk to reward 
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2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 08:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.28 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.16 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 14:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 18:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 16:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.24 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 00:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.14 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
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