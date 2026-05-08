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Сигналы / MetaTrader 5 / Alpha Exit Engine V2
Daniel Antonio Quesada Camacho

Alpha Exit Engine V2

Daniel Antonio Quesada Camacho
Daniel Antonio Quesada Camacho

Daniel Antonio Quesada Camacho

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
855 (72.82%)
Убыточных трейдов:
319 (27.17%)
Лучший трейд:
84.54 USD
Худший трейд:
-69.30 USD
Общая прибыль:
2 755.11 USD (1 129 025 pips)
Общий убыток:
-2 124.03 USD (169 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (46.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.89 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.60%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.86
Длинных трейдов:
808 (68.82%)
Коротких трейдов:
366 (31.18%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-6.66 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.92 USD (7)
Прирост в месяц:
0.26%
Годовой прогноз:
3.08%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
163.31 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (117.25 USD)
По эквити:
0.62% (624.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 410
SP500 289
EURUSD 266
NDX 133
GDAXI 33
XAUUSD 28
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 468
SP500 246
EURUSD -38
NDX 166
GDAXI -94
XAUUSD -35
GBPJPY -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 20K
SP500 24K
EURUSD -3.5K
NDX 18K
GDAXI -7.8K
XAUUSD -3.3K
GBPJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.54 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +46.30 USD
Макс. убыток в серии: -41.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.67 × 2320
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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Algorithmic strategy focused on intelligent exit management, using dynamic ATR, individual take profits, and global closures to optimize risk control and equity stability.

Designed to adapt to market volatility, it prioritizes consistency over precision in entries.

-Recommended mirror copy
-Recommended capital:

Minimum: $500
Normal: $1000
Optimal: $2000
Нет отзывов
2026.08.10 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 18:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 16:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 17:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alpha Exit Engine V2
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
101K
USD
14
57%
1 174
72%
100%
1.29
0.54
USD
1%
1:200
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