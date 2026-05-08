- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 174
Прибыльных трейдов:
855 (72.82%)
Убыточных трейдов:
319 (27.17%)
Лучший трейд:
84.54 USD
Худший трейд:
-69.30 USD
Общая прибыль:
2 755.11 USD (1 129 025 pips)
Общий убыток:
-2 124.03 USD (169 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (46.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.89 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.60%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.86
Длинных трейдов:
808 (68.82%)
Коротких трейдов:
366 (31.18%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-6.66 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-41.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.92 USD (7)
Прирост в месяц:
0.26%
Годовой прогноз:
3.08%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
163.31 USD (0.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (117.25 USD)
По эквити:
0.62% (624.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|410
|SP500
|289
|EURUSD
|266
|NDX
|133
|GDAXI
|33
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|468
|SP500
|246
|EURUSD
|-38
|NDX
|166
|GDAXI
|-94
|XAUUSD
|-35
|GBPJPY
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|20K
|SP500
|24K
|EURUSD
|-3.5K
|NDX
|18K
|GDAXI
|-7.8K
|XAUUSD
|-3.3K
|GBPJPY
|-1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.54 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +46.30 USD
Макс. убыток в серии: -41.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.67 × 2320
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Algorithmic strategy focused on intelligent exit management, using dynamic ATR, individual take profits, and global closures to optimize risk control and equity stability.
Designed to adapt to market volatility, it prioritizes consistency over precision in entries.
-Recommended mirror copy
-Recommended capital:
Minimum: $500
Normal: $1000
Optimal: $2000
Designed to adapt to market volatility, it prioritizes consistency over precision in entries.
-Recommended mirror copy
-Recommended capital:
Minimum: $500
Normal: $1000
Optimal: $2000
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
14
57%
1 174
72%
100%
1.29
0.54
USD
USD
1%
1:200