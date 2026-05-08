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信号 / MetaTrader 5 / Alpha Exit Engine V2
Daniel Antonio Quesada Camacho

Alpha Exit Engine V2

Daniel Antonio Quesada Camacho
Daniel Antonio Quesada Camacho

Daniel Antonio Quesada Camacho

0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 216
盈利交易:
883 (72.61%)
亏损交易:
333 (27.38%)
最好交易:
84.54 USD
最差交易:
-69.30 USD
毛利:
2 795.98 USD (1 131 947 pips)
毛利亏损:
-2 138.45 USD (170 427 pips)
最大连续赢利:
26 (46.30 USD)
最大连续盈利:
117.89 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.60%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
130
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.03
长期交易:
834 (68.59%)
短期交易:
382 (31.41%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-6.42 USD
最大连续失误:
9 (-41.97 USD)
最大连续亏损:
-84.92 USD (7)
每月增长:
0.26%
年度预测:
2.89%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
163.31 USD (0.16%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (117.25 USD)
净值:
0.62% (624.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 436
SP500 305
EURUSD 266
NDX 133
GDAXI 33
XAUUSD 28
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 488
SP500 253
EURUSD -38
NDX 166
GDAXI -94
XAUUSD -35
GBPJPY -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 22K
SP500 24K
EURUSD -3.5K
NDX 18K
GDAXI -7.8K
XAUUSD -3.3K
GBPJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +84.54 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +46.30 USD
最大连续亏损: -41.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.67 × 2320
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
26 更多...
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Algorithmic strategy focused on intelligent exit management, using dynamic ATR, individual take profits, and global closures to optimize risk control and equity stability.

Designed to adapt to market volatility, it prioritizes consistency over precision in entries.

-Recommended mirror copy
-Recommended capital:

Minimum: $500
Normal: $1000
Optimal: $2000
没有评论
2026.08.12 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 07:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 06:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 22:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.16 18:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 13:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 16:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alpha Exit Engine V2
每月30 USD
1%
0
0
USD
101K
USD
14
57%
1 216
72%
100%
1.30
0.54
USD
1%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载