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Сигналы / MetaTrader 4 / Sally port 3 Line
Xi Song

Sally port 3 Line

Xi Song
Xi Song

Xi Song

4 (1)
4 сигнала 2 темы
0 отзывов
Надежность
206 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2022 85%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 574
Прибыльных трейдов:
5 153 (92.44%)
Убыточных трейдов:
421 (7.55%)
Лучший трейд:
200 100.00 USD
Худший трейд:
-25 150.00 USD
Общая прибыль:
10 438 861.25 USD (424 764 pips)
Общий убыток:
-4 046 915.10 USD (179 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (246 587.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
278 200.00 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
1.60%
Макс. загрузка депозита:
3.77%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
71.58
Длинных трейдов:
2 727 (48.92%)
Коротких трейдов:
2 847 (51.08%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1 146.74 USD
Средняя прибыль:
2 025.78 USD
Средний убыток:
-9 612.62 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-6 936.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-50 300.00 USD (2)
Прирост в месяц:
25.99%
Годовой прогноз:
315.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
89 300.00 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.58% (19 480.32 USD)
По эквити:
1.23% (40 400.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 4787
GBPUSDp 434
AUDNZDp 114
NZDCADp 93
AUDCADp 81
EURGBPp 31
CADCHFp 14
AUDCHFp 13
EURUSDp 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 6.3M
GBPUSDp 63K
AUDNZDp -735
NZDCADp 4.7K
AUDCADp 1.7K
EURGBPp -802
CADCHFp -1.9K
AUDCHFp 1.3K
EURUSDp 445
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 188K
GBPUSDp 12K
AUDNZDp 13K
NZDCADp 23K
AUDCADp 17K
EURGBPp -4.8K
CADCHFp -7.6K
AUDCHFp 4.7K
EURUSDp 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200 100.00 USD
Худший трейд: -25 150 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +246 587.82 USD
Макс. убыток в серии: -6 936.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Modified the judgment logic of resistance and support levels for higher trading frequency!
Added the M1 timeframe.
Optimized for low-spread ECN accounts!
Нет отзывов
2026.06.17 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 00:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 04:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sally port 3 Line
99 USD в месяц
85%
0
0
USD
6.5M
USD
206
100%
5 574
92%
2%
2.57
1 146.74
USD
12%
1:100
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