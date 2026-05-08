- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 574
Прибыльных трейдов:
5 153 (92.44%)
Убыточных трейдов:
421 (7.55%)
Лучший трейд:
200 100.00 USD
Худший трейд:
-25 150.00 USD
Общая прибыль:
10 438 861.25 USD (424 764 pips)
Общий убыток:
-4 046 915.10 USD (179 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (246 587.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
278 200.00 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
1.60%
Макс. загрузка депозита:
3.77%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
71.58
Длинных трейдов:
2 727 (48.92%)
Коротких трейдов:
2 847 (51.08%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1 146.74 USD
Средняя прибыль:
2 025.78 USD
Средний убыток:
-9 612.62 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-6 936.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-50 300.00 USD (2)
Прирост в месяц:
25.99%
Годовой прогноз:
315.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
89 300.00 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.58% (19 480.32 USD)
По эквити:
1.23% (40 400.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|4787
|GBPUSDp
|434
|AUDNZDp
|114
|NZDCADp
|93
|AUDCADp
|81
|EURGBPp
|31
|CADCHFp
|14
|AUDCHFp
|13
|EURUSDp
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|6.3M
|GBPUSDp
|63K
|AUDNZDp
|-735
|NZDCADp
|4.7K
|AUDCADp
|1.7K
|EURGBPp
|-802
|CADCHFp
|-1.9K
|AUDCHFp
|1.3K
|EURUSDp
|445
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|188K
|GBPUSDp
|12K
|AUDNZDp
|13K
|NZDCADp
|23K
|AUDCADp
|17K
|EURGBPp
|-4.8K
|CADCHFp
|-7.6K
|AUDCHFp
|4.7K
|EURUSDp
|2.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200 100.00 USD
Худший трейд: -25 150 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +246 587.82 USD
Макс. убыток в серии: -6 936.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CWGMarketsSVGLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Modified the judgment logic of resistance and support levels for higher trading frequency!
Added the M1 timeframe.
Optimized for low-spread ECN accounts!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
85%
0
0
USD
USD
6.5M
USD
USD
206
100%
5 574
92%
2%
2.57
1 146.74
USD
USD
12%
1:100