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信号 / MetaTrader 4 / Sally port 3 Line
Xi Song

Sally port 3 Line

Xi Song
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交易:
5 626
盈利交易:
5 204 (92.49%)
亏损交易:
422 (7.50%)
最好交易:
200 100.00 USD
最差交易:
-25 150.00 USD
毛利:
10 663 111.25 USD (429 379 pips)
毛利亏损:
-4 072 065.10 USD (180 203 pips)
最大连续赢利:
98 (246 587.82 USD)
最大连续盈利:
278 200.00 USD (30)
夏普比率:
0.15
交易活动:
1.60%
最大入金加载:
3.77%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
117
平均持有时间:
10 小时
采收率:
73.81
长期交易:
2 757 (49.00%)
短期交易:
2 869 (51.00%)
利润因子:
2.62
预期回报:
1 171.53 USD
平均利润:
2 049.02 USD
平均损失:
-9 649.44 USD
最大连续失误:
28 (-6 936.38 USD)
最大连续亏损:
-50 300.00 USD (2)
每月增长:
28.28%
年度预测:
343.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
89 300.00 USD (2.29%)
相对跌幅:
结余:
11.58% (19 480.32 USD)
净值:
1.23% (40 400.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDp 4839
GBPUSDp 434
AUDNZDp 114
NZDCADp 93
AUDCADp 81
EURGBPp 31
CADCHFp 14
AUDCHFp 13
EURUSDp 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDp 6.5M
GBPUSDp 63K
AUDNZDp -735
NZDCADp 4.7K
AUDCADp 1.7K
EURGBPp -802
CADCHFp -1.9K
AUDCHFp 1.3K
EURUSDp 445
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDp 192K
GBPUSDp 12K
AUDNZDp 13K
NZDCADp 23K
AUDCADp 17K
EURGBPp -4.8K
CADCHFp -7.6K
AUDCHFp 4.7K
EURUSDp 2.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +200 100.00 USD
最差交易: -25 150 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +246 587.82 USD
最大连续亏损: -6 936.38 USD

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无数据

修改了阻力和支撑位的判定方式，交易频率更高！增加M1周期。适合低点差ECN账户！
没有评论
2026.06.17 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.16 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 13:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 00:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 04:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.08 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.08 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Sally port 3 Line
每月99 USD
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6.7M
USD
206
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5 626
92%
2%
2.61
1 171.53
USD
12%
1:100
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