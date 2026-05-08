- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
5 626
盈利交易:
5 204 (92.49%)
亏损交易:
422 (7.50%)
最好交易:
200 100.00 USD
最差交易:
-25 150.00 USD
毛利:
10 663 111.25 USD (429 379 pips)
毛利亏损:
-4 072 065.10 USD (180 203 pips)
最大连续赢利:
98 (246 587.82 USD)
最大连续盈利:
278 200.00 USD (30)
夏普比率:
0.15
交易活动:
1.60%
最大入金加载:
3.77%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
117
平均持有时间:
10 小时
采收率:
73.81
长期交易:
2 757 (49.00%)
短期交易:
2 869 (51.00%)
利润因子:
2.62
预期回报:
1 171.53 USD
平均利润:
2 049.02 USD
平均损失:
-9 649.44 USD
最大连续失误:
28 (-6 936.38 USD)
最大连续亏损:
-50 300.00 USD (2)
每月增长:
28.28%
年度预测:
343.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
89 300.00 USD (2.29%)
相对跌幅:
结余:
11.58% (19 480.32 USD)
净值:
1.23% (40 400.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|4839
|GBPUSDp
|434
|AUDNZDp
|114
|NZDCADp
|93
|AUDCADp
|81
|EURGBPp
|31
|CADCHFp
|14
|AUDCHFp
|13
|EURUSDp
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|6.5M
|GBPUSDp
|63K
|AUDNZDp
|-735
|NZDCADp
|4.7K
|AUDCADp
|1.7K
|EURGBPp
|-802
|CADCHFp
|-1.9K
|AUDCHFp
|1.3K
|EURUSDp
|445
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|192K
|GBPUSDp
|12K
|AUDNZDp
|13K
|NZDCADp
|23K
|AUDCADp
|17K
|EURGBPp
|-4.8K
|CADCHFp
|-7.6K
|AUDCHFp
|4.7K
|EURUSDp
|2.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200 100.00 USD
最差交易: -25 150 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +246 587.82 USD
最大连续亏损: -6 936.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CWGMarketsSVGLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
修改了阻力和支撑位的判定方式，交易频率更高！增加M1周期。适合低点差ECN账户！
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
91%
0
0
USD
USD
6.7M
USD
USD
206
100%
5 626
92%
2%
2.61
1 171.53
USD
USD
12%
1:100