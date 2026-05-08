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Сигналы / MetaTrader 4 / XAU EBC
Jian Guang Chen

XAU EBC

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 29%
EBCFinancialGroupKY-Live04
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
45 (65.21%)
Убыточных трейдов:
24 (34.78%)
Лучший трейд:
10.46 USD
Худший трейд:
-15.48 USD
Общая прибыль:
79.31 USD (62 386 pips)
Общий убыток:
-55.06 USD (49 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (14.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.58 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.13%
Макс. загрузка депозита:
17.90%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
38 секунд
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-2.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.48 USD (1)
Прирост в месяц:
16.66%
Годовой прогноз:
202.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.96 USD
Максимальная:
15.48 USD (19.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.74% (6.07 USD)
По эквити:
2.02% (1.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
BTCUSD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 30
BTCUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.8K
BTCUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.46 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.58 USD
Макс. убыток в серии: -3.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
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以交易黄金为主，每次只交易一个订单并且每个订单都有严格风控管理---
Нет отзывов
2026.07.20 01:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.01 14:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.17 19:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.17 18:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 23:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.24 22:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.10 22:44
Share of trading days is too low
2026.05.10 22:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.10 22:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.08 01:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 01:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 01:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.08 01:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.08 01:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU EBC
999 USD в месяц
29%
0
0
USD
113
USD
14
92%
69
65%
0%
1.44
0.35
USD
12%
1:500
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