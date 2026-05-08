- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
45 (65.21%)
Убыточных трейдов:
24 (34.78%)
Лучший трейд:
10.46 USD
Худший трейд:
-15.48 USD
Общая прибыль:
79.31 USD (62 386 pips)
Общий убыток:
-55.06 USD (49 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (14.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.58 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.13%
Макс. загрузка депозита:
17.90%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
38 секунд
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
34 (49.28%)
Коротких трейдов:
35 (50.72%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-2.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-3.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.48 USD (1)
Прирост в месяц:
16.66%
Годовой прогноз:
202.16%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.96 USD
Максимальная:
15.48 USD (19.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.74% (6.07 USD)
По эквити:
2.02% (1.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.8K
|BTCUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.46 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.58 USD
Макс. убыток в серии: -3.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
以交易黄金为主，每次只交易一个订单并且每个订单都有严格风控管理---
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
14
92%
69
65%
0%
1.44
0.35
USD
USD
12%
1:500