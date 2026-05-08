- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
46 (65.71%)
亏损交易:
24 (34.29%)
最好交易:
10.46 USD
最差交易:
-15.48 USD
毛利:
79.33 USD (62 393 pips)
毛利亏损:
-55.06 USD (49 385 pips)
最大连续赢利:
7 (14.58 USD)
最大连续盈利:
14.58 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.13%
最大入金加载:
17.90%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
38 秒
采收率:
1.57
长期交易:
35 (50.00%)
短期交易:
35 (50.00%)
利润因子:
1.44
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-2.29 USD
最大连续失误:
4 (-3.80 USD)
最大连续亏损:
-15.48 USD (1)
每月增长:
18.41%
年度预测:
223.41%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
4.96 USD
最大值:
15.48 USD (19.98%)
相对跌幅:
结余:
11.74% (6.07 USD)
净值:
2.02% (1.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|BTCUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.9K
|BTCUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.46 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.58 USD
最大连续亏损: -3.80 USD
以交易黄金为主，每次只交易一个订单并且每个订单都有严格风控管理---
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
29%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
14
92%
70
65%
0%
1.44
0.35
USD
USD
12%
1:500