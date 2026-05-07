- Прирост
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- Средства
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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1961
|NDX
|828
|SP500
|508
|WS30
|420
|GDAXI
|318
|EURAUD
|302
|GBPAUD
|293
|AUDCAD
|214
|GBPUSD
|163
|AUDUSD
|157
|EURUSD
|68
|USDJPY
|45
|EURNZD
|30
|USDCAD
|28
|AUDJPY
|19
|CHFJPY
|18
|NZDUSD
|16
|USDCHF
|14
|TSLA
|14
|EURJPY
|14
|GBPJPY
|12
|EURCHF
|8
|COIN
|4
|LMT
|4
|BA
|4
|MSTR
|3
|GDX
|3
|INTC
|3
|NFLX
|3
|IGT
|2
|ADI
|2
|MCHP
|2
|APLS
|2
|AMAT
|2
|MA
|2
|PYPL
|2
|MMM
|2
|RTX
|2
|ENPH
|2
|NZDCAD
|2
|GDXJ
|1
|LRCX
|1
|AVGO
|1
|LDOS
|1
|AMGN
|1
|SAIC
|1
|ADSK
|1
|BYD
|1
|FSLR
|1
|HON
|1
|TXN
|1
|MSCI
|1
|BAH
|1
|NEE
|1
|KBR
|1
|TXT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|NDX
|-634
|SP500
|-675
|WS30
|-511
|GDAXI
|-101
|EURAUD
|254
|GBPAUD
|-123
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|-195
|AUDUSD
|27
|EURUSD
|238
|USDJPY
|86
|EURNZD
|3
|USDCAD
|17
|AUDJPY
|21
|CHFJPY
|-38
|NZDUSD
|-11
|USDCHF
|-152
|TSLA
|124
|EURJPY
|-21
|GBPJPY
|8
|EURCHF
|-18
|COIN
|68
|LMT
|39
|BA
|14
|MSTR
|6
|GDX
|8
|INTC
|2
|NFLX
|7
|IGT
|1
|ADI
|11
|MCHP
|9
|APLS
|3
|AMAT
|16
|MA
|26
|PYPL
|3
|MMM
|1
|RTX
|8
|ENPH
|2
|NZDCAD
|1
|GDXJ
|1
|LRCX
|10
|AVGO
|5
|LDOS
|4
|AMGN
|10
|SAIC
|5
|ADSK
|1
|BYD
|0
|FSLR
|0
|HON
|0
|TXN
|1
|MSCI
|3
|BAH
|0
|NEE
|0
|KBR
|0
|TXT
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|340K
|NDX
|-57K
|SP500
|-15K
|WS30
|-2.9K
|GDAXI
|-7.4K
|EURAUD
|18K
|GBPAUD
|8.1K
|AUDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|-3.1K
|EURUSD
|26K
|USDJPY
|13K
|EURNZD
|1.5K
|USDCAD
|2.6K
|AUDJPY
|3.1K
|CHFJPY
|-5.7K
|NZDUSD
|-1.2K
|USDCHF
|-616
|TSLA
|13K
|EURJPY
|-3.2K
|GBPJPY
|1.4K
|EURCHF
|-4
|COIN
|7K
|LMT
|4K
|BA
|1.6K
|MSTR
|762
|GDX
|869
|INTC
|273
|NFLX
|897
|IGT
|109
|ADI
|1.2K
|MCHP
|894
|APLS
|329
|AMAT
|1.7K
|MA
|2.8K
|PYPL
|355
|MMM
|139
|RTX
|787
|ENPH
|247
|NZDCAD
|202
|GDXJ
|107
|LRCX
|1K
|AVGO
|541
|LDOS
|446
|AMGN
|1.1K
|SAIC
|581
|ADSK
|180
|BYD
|-35
|FSLR
|36
|HON
|21
|TXN
|119
|MSCI
|390
|BAH
|29
|NEE
|40
|KBR
|40
|TXT
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4488
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 191
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Cyber Wolfdog Trading (CWDT) XKG is a rules-based, multi-asset trading signal for MetaTrader 5, designed to operate across different market conditions while keeping risk behavior understandable and controlled.
Markets traded
- Forex (majors/minors depending on conditions)
- Indices (CFDs where available)
- Metals (e.g., Gold)
- Stocks (limited / occasional exposure)
What CWDT XKG is NOT
- No Martingale
- No Grid
- No “recovery mode” or hidden lot multipliers
The goal is structured entries/exits and risk that you can manage, not “blow-up later” curve-fitting.
Risk & expectations (read this)
Trading involves risk. Drawdowns and losing streaks are normal.
You control your risk via lot size and account settings. As a baseline safety rule, we suggest strict risk management (often ~1%–3% max risk per trade) and proper forward testing before going live.
Execution matters (broker + VPS)
Signals don’t trade in a perfect lab. Spreads widen, slippage happens, and news can distort fills. A stable VPS can materially improve reliability for automated/copy setups.
That’s why Cyber Wolfdog Trading can also recommend suitable broker conditions (spread/commission/execution) and VPS options to match this signal’s needs (including discount codes when available).
Recommended onboarding (best practice)
- Subscribe on MQL5 and connect to your MT5 account
- Start on a demo using the same balance you plan to trade live
- Validate real-world execution (spread/slippage) and your risk settings
- Only consider live use after 4–12 weeks of stable demo/forward results
Who this signal is for
✅ Traders who want a multi-asset approach with clear boundaries (no grid/martingale)
✅ Users who prefer process + execution realism over hype
✅ People willing to demo test first and run sensible risk
Who this signal is NOT for
❌ Anyone looking for guaranteed profits
❌ Anyone who wants ultra-aggressive “recovery” systems
❌ Anyone unwilling to manage risk or test setups properly
Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685
Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en
Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17
Broker Roboforex: ask for our affiliate link!!!
Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872
MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership
Website: https://ebooks.cyberwolfdogtrading.com/
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