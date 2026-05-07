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Chiwi's IT

CWDT XKG

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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MQL5 is editing some links which is ending in not good working links.
For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
Check:
4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
66 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 84%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 514
Прибыльных трейдов:
3 636 (65.94%)
Убыточных трейдов:
1 878 (34.06%)
Лучший трейд:
104.99 EUR
Худший трейд:
-183.08 EUR
Общая прибыль:
17 917.01 EUR (2 175 979 pips)
Общий убыток:
-16 695.29 EUR (1 497 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (24.72 EUR)
Макс. прибыль в серии:
467.78 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
100.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
121
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
2 863 (51.92%)
Коротких трейдов:
2 651 (48.08%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.22 EUR
Средняя прибыль:
4.93 EUR
Средний убыток:
-8.89 EUR
Макс. серия проигрышей:
17 (-102.39 EUR)
Макс. убыток в серии:
-365.20 EUR (16)
Прирост в месяц:
-9.19%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
294.18 EUR
Максимальная:
1 637.02 EUR (48.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.09% (1 637.79 EUR)
По эквити:
17.56% (738.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1961
NDX 828
SP500 508
WS30 420
GDAXI 318
EURAUD 302
GBPAUD 293
AUDCAD 214
GBPUSD 163
AUDUSD 157
EURUSD 68
USDJPY 45
EURNZD 30
USDCAD 28
AUDJPY 19
CHFJPY 18
NZDUSD 16
USDCHF 14
TSLA 14
EURJPY 14
GBPJPY 12
EURCHF 8
COIN 4
LMT 4
BA 4
MSTR 3
GDX 3
INTC 3
NFLX 3
IGT 2
ADI 2
MCHP 2
APLS 2
AMAT 2
MA 2
PYPL 2
MMM 2
RTX 2
ENPH 2
NZDCAD 2
GDXJ 1
LRCX 1
AVGO 1
LDOS 1
AMGN 1
SAIC 1
ADSK 1
BYD 1
FSLR 1
HON 1
TXN 1
MSCI 1
BAH 1
NEE 1
KBR 1
TXT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
NDX -634
SP500 -675
WS30 -511
GDAXI -101
EURAUD 254
GBPAUD -123
AUDCAD 9
GBPUSD -195
AUDUSD 27
EURUSD 238
USDJPY 86
EURNZD 3
USDCAD 17
AUDJPY 21
CHFJPY -38
NZDUSD -11
USDCHF -152
TSLA 124
EURJPY -21
GBPJPY 8
EURCHF -18
COIN 68
LMT 39
BA 14
MSTR 6
GDX 8
INTC 2
NFLX 7
IGT 1
ADI 11
MCHP 9
APLS 3
AMAT 16
MA 26
PYPL 3
MMM 1
RTX 8
ENPH 2
NZDCAD 1
GDXJ 1
LRCX 10
AVGO 5
LDOS 4
AMGN 10
SAIC 5
ADSK 1
BYD 0
FSLR 0
HON 0
TXN 1
MSCI 3
BAH 0
NEE 0
KBR 0
TXT 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 340K
NDX -57K
SP500 -15K
WS30 -2.9K
GDAXI -7.4K
EURAUD 18K
GBPAUD 8.1K
AUDCAD 1.4K
GBPUSD -1.2K
AUDUSD -3.1K
EURUSD 26K
USDJPY 13K
EURNZD 1.5K
USDCAD 2.6K
AUDJPY 3.1K
CHFJPY -5.7K
NZDUSD -1.2K
USDCHF -616
TSLA 13K
EURJPY -3.2K
GBPJPY 1.4K
EURCHF -4
COIN 7K
LMT 4K
BA 1.6K
MSTR 762
GDX 869
INTC 273
NFLX 897
IGT 109
ADI 1.2K
MCHP 894
APLS 329
AMAT 1.7K
MA 2.8K
PYPL 355
MMM 139
RTX 787
ENPH 247
NZDCAD 202
GDXJ 107
LRCX 1K
AVGO 541
LDOS 446
AMGN 1.1K
SAIC 581
ADSK 180
BYD -35
FSLR 36
HON 21
TXN 119
MSCI 390
BAH 29
NEE 40
KBR 40
TXT 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.99 EUR
Худший трейд: -183 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +24.72 EUR
Макс. убыток в серии: -102.39 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.98 × 4488
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 191
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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Cyber Wolfdog Trading (CWDT) XKG is a rules-based, multi-asset trading signal for MetaTrader 5, designed to operate across different market conditions while keeping risk behavior understandable and controlled.

Markets traded

  • Forex (majors/minors depending on conditions)
  • Indices (CFDs where available)
  • Metals (e.g., Gold)
  • Stocks (limited / occasional exposure)

What CWDT XKG is NOT

  • No Martingale
  • No Grid
  • No “recovery mode” or hidden lot multipliers

The goal is structured entries/exits and risk that you can manage, not “blow-up later” curve-fitting.

Risk & expectations (read this)

Trading involves risk. Drawdowns and losing streaks are normal.
You control your risk via lot size and account settings. As a baseline safety rule, we suggest strict risk management (often ~1%–3% max risk per trade) and proper forward testing before going live.

Execution matters (broker + VPS)

Signals don’t trade in a perfect lab. Spreads widen, slippage happens, and news can distort fills. A stable VPS can materially improve reliability for automated/copy setups.
That’s why Cyber Wolfdog Trading can also recommend suitable broker conditions (spread/commission/execution) and VPS options to match this signal’s needs (including discount codes when available).

Recommended onboarding (best practice)

  1. Subscribe on MQL5 and connect to your MT5 account
  2. Start on a demo using the same balance you plan to trade live
  3. Validate real-world execution (spread/slippage) and your risk settings
  4. Only consider live use after 4–12 weeks of stable demo/forward results

Who this signal is for

✅ Traders who want a multi-asset approach with clear boundaries (no grid/martingale)
✅ Users who prefer process + execution realism over hype
✅ People willing to demo test first and run sensible risk

Who this signal is NOT for

❌ Anyone looking for guaranteed profits
❌ Anyone who wants ultra-aggressive “recovery” systems
❌ Anyone unwilling to manage risk or test setups properly


Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685

Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en

Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17

Broker Roboforex: ask for our affiliate link!!!

Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872

MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller

Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership

Website: https://ebooks.cyberwolfdogtrading.com/

Contact: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading

Нет отзывов
2026.05.07 20:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.64% of days out of 366 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT XKG
50 USD в месяц
84%
0
0
USD
3.3K
EUR
66
93%
5 514
65%
100%
1.07
0.22
EUR
37%
1:200
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