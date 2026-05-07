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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1905
|GDAXI
|144
|GBPAUD
|123
|EURAUD
|102
|AUDCAD
|90
|SP500
|90
|NDX
|84
|AUDUSD
|31
|WS30
|23
|GBPCAD
|19
|EURUSD
|9
|GBPNZD
|9
|EURJPY
|9
|NZDCAD
|8
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|2
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|54K
|GDAXI
|10K
|GBPAUD
|-4.9K
|EURAUD
|2.2K
|AUDCAD
|703
|SP500
|-12K
|NDX
|1.2K
|AUDUSD
|1.3K
|WS30
|-163
|GBPCAD
|-197
|EURUSD
|40
|GBPNZD
|-331
|EURJPY
|-133
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|112
|AUDJPY
|-409
|GBPCHF
|321
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|14
|EURCAD
|-101
|EURGBP
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|770K
|GDAXI
|-2.5K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURAUD
|4.4K
|AUDCAD
|5.8K
|SP500
|-9.2K
|NDX
|-5.8K
|AUDUSD
|2K
|WS30
|-2.8K
|GBPCAD
|-561
|EURUSD
|-3.2K
|GBPNZD
|-1.8K
|EURJPY
|-4K
|NZDCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.4K
|AUDJPY
|-4.4K
|GBPCHF
|567
|USDCAD
|-116
|GBPUSD
|-372
|EURCAD
|-1.3K
|EURGBP
|174
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.69 × 208
|
Darwinex-Live
|0.82 × 6030
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Cyber Wolfdog Trading — CWDT YQRB — это системный сигнал, основанный на чётких правилах, ориентированный на пробои и импульсные движения на золоте (XAUUSD) и крупных фондовых индексах (CFD), включая:
- US30 (Dow Jones / Wall Street 30)
- US500 (S&P 500)
- USTEC (Nasdaq 100)
- DE40 (Germany 40 / DAX)
Торговый подход диверсифицирован: несколько независимых «стратегических модулей» работают параллельно, каждый со своим таймфреймом, логикой входа/выхода и лимитом риска — поэтому ни одна отдельная стратегия не доминирует в счёте.
Риск управляется за счёт заранее заданного размера позиции и защитных выходов, а также структурированного сопровождения сделок (тейк-профит, перевод в безубыток и трейлинг-стоп при подходящих условиях). В периоды важных макроэкономических новостей США активность может быть снижена, чтобы уменьшить влияние экстремальной волатильности.
Чего ожидать
- Частота сделок может меняться; периоды «тишины» — это нормально.
- Возможны просадки; это не продукт с низким риском.
- Лучшие результаты обычно достигаются при консервативных настройках копирования и стабильном исполнении.
Поддержка брокера и VPS (важно)
Качество исполнения имеет значение (спреды, проскальзывание, спецификации контрактов, названия символов). Cyber Wolfdog Trading может рекомендовать и предоставить доступ к подходящим брокерам для торгуемых инструментов, а также организовать надёжное VPS-решение для стабильного соединения 24/5 и корректного копирования сделок.
USD
USD
USD