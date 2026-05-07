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Сигналы / MetaTrader 5 / CWDT YQRB
Chiwi's IT

CWDT YQRB

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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MQL5 is editing some links which is ending in not good working links.
For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
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4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 52%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 681
Прибыльных трейдов:
1 785 (66.57%)
Убыточных трейдов:
896 (33.42%)
Лучший трейд:
6 135.33 USD
Худший трейд:
-3 450.31 USD
Общая прибыль:
169 329.04 USD (2 037 098 pips)
Общий убыток:
-116 903.05 USD (1 288 786 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (3 607.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 845.64 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.66%
Макс. загрузка депозита:
96.34%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
190
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
1 250 (46.62%)
Коротких трейдов:
1 431 (53.38%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
19.55 USD
Средняя прибыль:
94.86 USD
Средний убыток:
-130.47 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 606.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 488.21 USD (12)
Прирост в месяц:
2.09%
Годовой прогноз:
25.39%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.36 USD
Максимальная:
22 651.00 USD (14.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.48% (22 651.50 USD)
По эквити:
5.24% (8 026.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1905
GDAXI 144
GBPAUD 123
EURAUD 102
AUDCAD 90
SP500 90
NDX 84
AUDUSD 31
WS30 23
GBPCAD 19
EURUSD 9
GBPNZD 9
EURJPY 9
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDJPY 8
GBPCHF 8
USDCAD 4
GBPUSD 3
EURCAD 2
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 54K
GDAXI 10K
GBPAUD -4.9K
EURAUD 2.2K
AUDCAD 703
SP500 -12K
NDX 1.2K
AUDUSD 1.3K
WS30 -163
GBPCAD -197
EURUSD 40
GBPNZD -331
EURJPY -133
NZDCAD 127
CADJPY 112
AUDJPY -409
GBPCHF 321
USDCAD 5
GBPUSD 14
EURCAD -101
EURGBP 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 770K
GDAXI -2.5K
GBPAUD -3.2K
EURAUD 4.4K
AUDCAD 5.8K
SP500 -9.2K
NDX -5.8K
AUDUSD 2K
WS30 -2.8K
GBPCAD -561
EURUSD -3.2K
GBPNZD -1.8K
EURJPY -4K
NZDCAD 2.1K
CADJPY 2.4K
AUDJPY -4.4K
GBPCHF 567
USDCAD -116
GBPUSD -372
EURCAD -1.3K
EURGBP 174
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 135.33 USD
Худший трейд: -3 450 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +3 607.99 USD
Макс. убыток в серии: -2 606.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.69 × 208
Darwinex-Live
0.82 × 6030
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
TickmillUK-Live
1.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Alpari-Real01
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
еще 26...
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Cyber Wolfdog Trading — CWDT YQRB — это системный сигнал, основанный на чётких правилах, ориентированный на пробои и импульсные движения на золоте (XAUUSD) и крупных фондовых индексах (CFD), включая:

  • US30 (Dow Jones / Wall Street 30)
  • US500 (S&P 500)
  • USTEC (Nasdaq 100)
  • DE40 (Germany 40 / DAX)

Торговый подход диверсифицирован: несколько независимых «стратегических модулей» работают параллельно, каждый со своим таймфреймом, логикой входа/выхода и лимитом риска — поэтому ни одна отдельная стратегия не доминирует в счёте.

Риск управляется за счёт заранее заданного размера позиции и защитных выходов, а также структурированного сопровождения сделок (тейк-профит, перевод в безубыток и трейлинг-стоп при подходящих условиях). В периоды важных макроэкономических новостей США активность может быть снижена, чтобы уменьшить влияние экстремальной волатильности.

Чего ожидать

  • Частота сделок может меняться; периоды «тишины» — это нормально.
  • Возможны просадки; это не продукт с низким риском.
  • Лучшие результаты обычно достигаются при консервативных настройках копирования и стабильном исполнении.

Поддержка брокера и VPS (важно)

Качество исполнения имеет значение (спреды, проскальзывание, спецификации контрактов, названия символов). Cyber Wolfdog Trading может рекомендовать и предоставить доступ к подходящим брокерам для торгуемых инструментов, а также организовать надёжное VPS-решение для стабильного соединения 24/5 и корректного копирования сделок.


Нет отзывов
2026.05.07 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.31% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT YQRB
50 USD в месяц
52%
0
0
USD
152K
USD
33
93%
2 681
66%
91%
1.44
19.55
USD
14%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.