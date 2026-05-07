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CWDT YQRB

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交易:
2 713
盈利交易:
1 801 (66.38%)
亏损交易:
912 (33.62%)
最好交易:
6 135.33 USD
最差交易:
-3 450.31 USD
毛利:
171 710.02 USD (2 054 461 pips)
毛利亏损:
-120 054.52 USD (1 308 529 pips)
最大连续赢利:
63 (3 607.99 USD)
最大连续盈利:
18 845.64 USD (41)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.66%
最大入金加载:
96.34%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
105
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.28
长期交易:
1 273 (46.92%)
短期交易:
1 440 (53.08%)
利润因子:
1.43
预期回报:
19.04 USD
平均利润:
95.34 USD
平均损失:
-131.64 USD
最大连续失误:
23 (-2 606.87 USD)
最大连续亏损:
-5 488.21 USD (12)
每月增长:
1.11%
年度预测:
13.43%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
12.36 USD
最大值:
22 651.00 USD (14.48%)
相对跌幅:
结余:
14.48% (22 651.50 USD)
净值:
5.24% (8 026.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1926
GDAXI 148
GBPAUD 123
EURAUD 102
AUDCAD 92
SP500 92
NDX 86
AUDUSD 31
WS30 23
GBPCAD 19
GBPNZD 10
EURUSD 9
EURJPY 9
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDJPY 8
GBPCHF 8
USDCAD 4
GBPUSD 3
EURCAD 2
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 53K
GDAXI 10K
GBPAUD -4.9K
EURAUD 2.2K
AUDCAD 715
SP500 -12K
NDX 1.2K
AUDUSD 1.3K
WS30 -163
GBPCAD -197
GBPNZD -327
EURUSD 40
EURJPY -133
NZDCAD 127
CADJPY 112
AUDJPY -409
GBPCHF 321
USDCAD 5
GBPUSD 14
EURCAD -101
EURGBP 10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 769K
GDAXI -2.2K
GBPAUD -3.2K
EURAUD 4.4K
AUDCAD 5.8K
SP500 -9.6K
NDX -6.9K
AUDUSD 2K
WS30 -2.8K
GBPCAD -561
GBPNZD -1.6K
EURUSD -3.2K
EURJPY -4K
NZDCAD 2.1K
CADJPY 2.4K
AUDJPY -4.4K
GBPCHF 567
USDCAD -116
GBPUSD -372
EURCAD -1.3K
EURGBP 174
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +6 135.33 USD
最差交易: -3 450 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3 607.99 USD
最大连续亏损: -2 606.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.69 × 208
Darwinex-Live
0.82 × 6030
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
TickmillUK-Live
1.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 5
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.01 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Alpari-Real01
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
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Cyber Wolfdog Trading — CWDT YQRB 是一个系统化、基于规则的信号，专注于**黄金（XAUUSD）以及主要股指差价合约（CFD）**的突破与动量行情，包括：

  • US30（道琼斯 / 华尔街30）
  • US500（标普500）
  • USTEC（纳斯达克100）
  • DE40（德国40 / DAX）

交易方法具备分散化特点：多个独立的“策略模块”并行运行，每个模块都有自己的时间周期、进出场逻辑与风险预算——因此不会由单一策略主导账户表现。

风险通过预设的仓位规模与防护性出场机制进行管理，并配合结构化的交易管理方式（在条件允许时使用止盈、保本与移动止损）。在美国重要宏观数据发布前后，可能会降低交易暴露，以减轻极端波动带来的影响。

你可以预期什么

  • 交易频率可能变化；出现“安静期”是正常现象。
  • 可能发生回撤；这不是低风险产品。
  • 通常在保守的跟单设置与稳定的执行环境下效果更佳。

经纪商与 VPS 支持（重要）

执行质量非常关键（点差、滑点、合约规格、品种命名等）。Cyber Wolfdog Trading 可为所交易的品种推荐并提供合适的经纪商渠道，也可安排可靠的 VPS 方案，以支持 24/5 稳定连接与一致的跟单执行。


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2026.05.07 20:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.31% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
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交易
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PF
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杠杆
CWDT YQRB
每月50 USD
52%
0
0
USD
152K
USD
33
93%
2 713
66%
91%
1.43
19.04
USD
14%
1:200
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