- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 713
盈利交易:
1 801 (66.38%)
亏损交易:
912 (33.62%)
最好交易:
6 135.33 USD
最差交易:
-3 450.31 USD
毛利:
171 710.02 USD (2 054 461 pips)
毛利亏损:
-120 054.52 USD (1 308 529 pips)
最大连续赢利:
63 (3 607.99 USD)
最大连续盈利:
18 845.64 USD (41)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.66%
最大入金加载:
96.34%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
105
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.28
长期交易:
1 273 (46.92%)
短期交易:
1 440 (53.08%)
利润因子:
1.43
预期回报:
19.04 USD
平均利润:
95.34 USD
平均损失:
-131.64 USD
最大连续失误:
23 (-2 606.87 USD)
最大连续亏损:
-5 488.21 USD (12)
每月增长:
1.11%
年度预测:
13.43%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
12.36 USD
最大值:
22 651.00 USD (14.48%)
相对跌幅:
结余:
14.48% (22 651.50 USD)
净值:
5.24% (8 026.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1926
|GDAXI
|148
|GBPAUD
|123
|EURAUD
|102
|AUDCAD
|92
|SP500
|92
|NDX
|86
|AUDUSD
|31
|WS30
|23
|GBPCAD
|19
|GBPNZD
|10
|EURUSD
|9
|EURJPY
|9
|NZDCAD
|8
|CADJPY
|8
|AUDJPY
|8
|GBPCHF
|8
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURCAD
|2
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|53K
|GDAXI
|10K
|GBPAUD
|-4.9K
|EURAUD
|2.2K
|AUDCAD
|715
|SP500
|-12K
|NDX
|1.2K
|AUDUSD
|1.3K
|WS30
|-163
|GBPCAD
|-197
|GBPNZD
|-327
|EURUSD
|40
|EURJPY
|-133
|NZDCAD
|127
|CADJPY
|112
|AUDJPY
|-409
|GBPCHF
|321
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|14
|EURCAD
|-101
|EURGBP
|10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|769K
|GDAXI
|-2.2K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURAUD
|4.4K
|AUDCAD
|5.8K
|SP500
|-9.6K
|NDX
|-6.9K
|AUDUSD
|2K
|WS30
|-2.8K
|GBPCAD
|-561
|GBPNZD
|-1.6K
|EURUSD
|-3.2K
|EURJPY
|-4K
|NZDCAD
|2.1K
|CADJPY
|2.4K
|AUDJPY
|-4.4K
|GBPCHF
|567
|USDCAD
|-116
|GBPUSD
|-372
|EURCAD
|-1.3K
|EURGBP
|174
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 135.33 USD
最差交易: -3 450 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +3 607.99 USD
最大连续亏损: -2 606.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.69 × 208
|
Darwinex-Live
|0.82 × 6030
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.01 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Cyber Wolfdog Trading — CWDT YQRB 是一个系统化、基于规则的信号，专注于**黄金（XAUUSD）以及主要股指差价合约（CFD）**的突破与动量行情，包括：
- US30（道琼斯 / 华尔街30）
- US500（标普500）
- USTEC（纳斯达克100）
- DE40（德国40 / DAX）
交易方法具备分散化特点：多个独立的“策略模块”并行运行，每个模块都有自己的时间周期、进出场逻辑与风险预算——因此不会由单一策略主导账户表现。
风险通过预设的仓位规模与防护性出场机制进行管理，并配合结构化的交易管理方式（在条件允许时使用止盈、保本与移动止损）。在美国重要宏观数据发布前后，可能会降低交易暴露，以减轻极端波动带来的影响。
你可以预期什么
- 交易频率可能变化；出现“安静期”是正常现象。
- 可能发生回撤；这不是低风险产品。
- 通常在保守的跟单设置与稳定的执行环境下效果更佳。
经纪商与 VPS 支持（重要）
执行质量非常关键（点差、滑点、合约规格、品种命名等）。Cyber Wolfdog Trading 可为所交易的品种推荐并提供合适的经纪商渠道，也可安排可靠的 VPS 方案，以支持 24/5 稳定连接与一致的跟单执行。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
52%
0
0
USD
USD
152K
USD
USD
33
93%
2 713
66%
91%
1.43
19.04
USD
USD
14%
1:200